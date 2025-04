© Foto: Julia Demaree Nikhinson - AP

Trumps neue Zollpolitik ist offiziell in Kraft - mit drastischen Folgen für die globalen Märkte, Unternehmen und das politische Klima im Weißen Haus. Ein zentraler Bestandteil der neuen Linie: Ein Zollsatz von 104?Prozent auf chinesische Importe. Trotz wachsender Kritik von Ökonomen und CEOs zeigen sich führende Vertreter der Trump-Regierung unbeirrt. US-Finanzminister Scott Bessent erklärte, rund 70 Länder würden mit den USA über Handelsabkommen sprechen. Handelsberater Peter Navarro betonte unterdessen: "Dies ist keine Verhandlung." Peter Navarro, Trumps Architekt der Zollpolitik, hatte bereits vor Jahren in seinem Strategiepapier "The Case for Fair Trade" einen radikalen Handelsumbau …