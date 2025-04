Emittent / Herausgeber: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Weltleitmesse für Baumaschinen zeigt Innovationen der Branche

Brossardt: "Klimaneutralität, alternative Antriebskonzepte und vernetztes Bauen stehen im Vordergrund"



(München, 09.04.2025). Die Weltleitmesse bauma zeigt zum 34. Mal die Zukunftsaussichten von Baumaschinen, Baustoffmaschinen, Bergbaumaschinen, Baufahrzeugen und Baugeräten. Die bayerischen Metall- und Elektroarbeitgeberverbände bayme vbm verweisen auf die Bedeutung der Messe als Innovationsmotor für die Zukunftssicherheit der Bauindustrie und darüber hinaus. "Die Ansprüche an Gebäude und Infrastruktur wachsen stetig. Zeitgleich stehen die Hersteller unter dem Druck der Transformation. Klimaneutralität, alternative Antriebskonzepte und vernetztes Bauen: Die Anforderungen an Baumaschinen und Baufahrzeuge sind vielfältig. Hierzu präsentieren die Hersteller die unterschiedlichsten Lösungskonzepte, die zeigen, wohin die Reise in Zukunft gehen wird", erklärt bayme vbm Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt und ergänzt: "Selbstredend sind Bau- und Baustoffmaschinenhersteller zudem ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für unseren Standort Bayern."



Brossardt verschaffte sich zusammen mit bayme vbm Präsident Wolfram Hatz heute bei einem Rundgang über die Messe einen Eindruck über die zukunftsweisenden Technologien und Entwicklungen in der Branche. Dabei besuchen die beiden auch die bayme vbm Mitgliedsunternehmen KAESER KOMPRESSOREN SE, Linde Hydraulics GmbH & Co. KG / LHY Powertrain GmbH & Co. KG, Liebherr-International Deutschland GmbH, Hamm AG, Bauer Maschinen GmbH und Motorenfabrik Hatz GmbH & Co. KG.



Insgesamt zeigen auf der Messe in diesem Jahr rund 3.500 Aussteller aus 57 Ländern ihre Produkte und Innovationen, darunter über 1.000 Aussteller aus Deutschland. "Die Messebeteiligung ist wie ein Konjunkturbarometer für die ganze Brache: Die überragende Beteiligung zeigt eine Aufbruchstimmung nach schweren Jahren, die sich hoffentlich verstetigt. Besonders gefreut hat mich die positive Grundstimmung bei den Unternehmen trotz des Damoklesschwerts USA", kommentiert Brossardt und ergänzt: "Bayerische Baumaschinen sind weltweit gefragt. Jährlich werden Baumaschinen im Wert von rund 1,8 Milliarden Euro exportiert, dazu kommen Komponenten ebenfalls in Milliardenhöhe."



Kontakt: Tobias Rademacher, Tel. 089-551 78-399, E-Mail: tobias.rademacher@ibw-bayern.de





