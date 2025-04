DJ PTA-AFR: PORR AG: Korrektur zum Jahresfinanzbericht gemäß § 124 BörseG vom 09.04.2025

Jahresfinanzbericht gemäß -- 124 BörseG

PORR AG: Korrektur zum Jahresfinanzbericht gemäß -- 124 BörseG vom 09.04.2025

Wien (pta000/09.04.2025/15:00 UTC+2) - PORR AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Jahresfinanzbericht 2024 Internet-Veröffentlichung: https://porr-group.com/investor-relations/reporting/geschaeftsberichte/ Veröffentlichungsdatum: 09.04.2025

Kurzbeschreibung: Es handelt sich um eine Korrektur aufgrund eines formalen Fehlers in der Gestaltung des ESEF-Packages, es wurden keine inhaltlichen Änderungen in der für Menschen lesbaren Version (xHTML-Datei) vorgenommen. Die korrigierte Version ersetzt die am 27.03.2025 veröffentlichte Version.

