Die EU hat am Mittwoch wie erwartet Vergeltungszölle auf US-Waren beschlossen. Diese Zölle treten gestaffelt in Kraft und betreffen unter anderem Produkte wie Diamanten, Motorräder und Sojabohnen. Die Maßnahme ist eine Reaktion auf die 25-prozentigen Zölle, die US-Präsident Donald Trump im vergangenen Monat auf Stahl- und Aluminiumexporte der EU eingeführt hat.Mehr in Kürze.

