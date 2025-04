Ein prominenter Nachhaltigkeitsexperte wechselt von der französischen Großbank zum Konkurrenten, während BNP Paribas parallel seine Technologieplattform modernisiert.

Die französische Großbank BNP Paribas verzeichnet Bewegungen im Personalbereich, die bei Investoren für Aufmerksamkeit sorgen könnten. Der renommierte Nachhaltigkeitsexperte Eric de Tessières hat das Finanzinstitut verlassen und wurde von der Konkurrenzbank Edmond de Rothschild abgeworben. Dort übernimmt de Tessières die Position des Chief Sustainability Officers und wird sämtliche Nachhaltigkeitsinitiativen der Gruppe in den Bereichen Asset Management und Private Banking beaufsichtigen. Dieser Personalabgang erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Nachhaltigkeitsthemen in der Finanzbranche zunehmend an Bedeutung gewinnen und könnte die Strategie der BNP Paribas in diesem wachsenden Marktsegment beeinflussen.

Technologische Modernisierung im Private-Capital-Bereich

Während die Bank einen ESG-Experten verliert, investiert BNP Paribas gleichzeitig in die technologische Modernisierung ihrer Geschäftsbereiche. Der Securities Services-Zweig der Bank hat die Unity Financial Reporting-Plattform von Confluence ausgewählt, um die Abläufe im schnell wachsenden Private-Capital-Segment zu automatisieren und zu optimieren. Mit dieser Implementierung will der Finanzdienstleister manuelle Prozesse reduzieren, Berichterstattungsabläufe vereinfachen und eine einheitliche Benutzeroberfläche für Teams weltweit schaffen. Laurent Durdilly, Global Head of Private Capital Securities Services bei BNP Paribas, betonte die Bedeutung dieser technologischen Verbesserung für die Effizienzsteigerung im Kundenservice. Die Vermögensverwaltungssparte der Bank betreut derzeit Vermögenswerte in Höhe von 13,7 Billionen US-Dollar unter Verwahrung und 2,8 Billionen US-Dollar unter Administration.

