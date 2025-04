© Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Christian Ohde

Die EU visiert mit ihrer Antwort auf die US-Zollpolitik vor allem Güter aus republikanischen Staaten an. Jeans, Sojabohnen und Damenunterwäsche stehen auf der Zollliste.Die Europäische Union hat ihre erste große Reaktion auf die von US-Präsident Donald Trump verhängten Stahl- und Aluminiumzölle gestartet und arbeitet an einer gezielten Antwort auf die Anfang des Monats angekündigten "reziproken Zölle". Dabei setzt die EU auf ein Paket gezielter Gegenzölle, das ökonomisch trifft, politisch signalisiert und gleichzeitig Raum für Verhandlungen lässt. Wie die EU-Kommission am Mittwoch bestätigte, stimmten die Mitgliedsstaaten für ein abgestuftes Maßnahmenpaket, das US-Warenimporte im Volumen …