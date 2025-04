Berlin (ots) -Pharma-Deutschland-Hauptgeschäftsführerin Dorothee Brakmann zum Koalitionsvertrag: "Angesichts der Fülle von Themen, die im Gesundheitsbereich in Angriff genommen werden müssen, freuen wir uns sehr, dass es nach Monaten des gesundheitspolitischen Stillstands endlich weitergeht. Die Koalitionsvereinbarung ist ein Papier mit Potenzial.Das wichtigste Signal, das die neue Bundesregierung an die Pharmabranche sendet, ist die Entscheidung, die Pharmastrategie und den Pharmadialog aus der letzten Legislaturperiode fortzusetzen. Auf der Vorarbeit der letzten Jahre aufzusetzen, ist eine pragmatische und kluge Überlegung.Mit dem Einstieg in eine auskömmliche Finanzierung aus Steuergeldern statt aus Krankenkassenbeiträgen trifft die neue Regierung außerdem eine wichtige Entscheidung auf dem Weg zur Entlastung der Kassen und der Stabilisierung der Beiträge.Insgesamt hat der vorliegende Koalitionsvertrag das Potenzial, dem Gesundheitssektor und Deutschland insgesamt neue Impulse zu geben. Die Notwendigkeit, sofort auf viele drängende gesundheitspolitische Themen zu reagieren, wird die Koalition unmittelbar nach dem Start herausfordern."_______________Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel sowie einen Großteil der stofflichen Medizinprodukte für die Patientinnen und Patienten bereit. Unter www.pharmadeutschland.de gibt es mehr Informationen zu Pharma Deutschland.Pressekontakt:Ihre Ansprechpartner in der Pressestelle von Pharma Deutschland:Hannes HönemannLeiter Abteilung Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. 030 | 3087596-138hoenemann@pharmadeutschland.deAnna Frederike GutzeitCvD Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. 030 | 3087596-114gutzeit@pharmadeutschland.deGeschäftsstelle BerlinPharma Deutschland e.V.Friedrichstraße 13410117 BerlinGeschäftsstelle BonnPharma Deutschland e.V.Ubierstraße 71-7353173 BonnGeschäftsstelle BrüsselPharma Deutschland e.V.Rue Marie de Bourgogne 581000 Brüsselwww.pharmadeutschland.deLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pharmadeutschland/X: https://x.com/PharmaDeuOriginal-Content von: Pharma Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54882/6009922