Der Präsident der Federal Reserve (Fed) Bank of Richmond, Tom Barkin, dämpfte am Mittwoch die Markterwartungen an Zinssenkungen und wies darauf hin, dass die Fed allgemein negative Auswirkungen von beiden Seiten des selbsternannten Handelskriegs der USA erwartet.Wichtige HighlightsPreiserhöhungen durch Zölle könnten im Juni beginnen.Unternehmen kämpfen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...