Nach einem beeindruckenden Wertzuwachs im DAX steht die Siemens Energy-Aktie vor Herausforderungen - Handelsstreitigkeiten belasten, Experten sehen dennoch Wachstumschancen.

Die Siemens Energy Aktie erlebte kürzlich eine Achterbahnfahrt an den Börsen. Ursprünglich ein Highflyer im DAX mit einem beeindruckenden Plus von über 300 Prozent im Jahr 2024, befindet sich das Papier nun in unruhigen Gewässern. Zuletzt ist der Kurs um etwa 2 Prozent gefallen und testet die wichtige Unterstützung bei 50 Euro. Doch die anfängliche Mega-Rallye wirft Fragen auf: Ist der Höhenflug endgültig vorbei oder besteht noch Hoffnung auf Erholung?

Volatile Kursentwicklung und drohende Handelskonflikte

Warum die Turbulenzen? Einige Marktbeobachter machen die jüngsten Entwicklungen im globalen Handel dafür verantwortlich. Die USA und China stehen sich feindlich gegenüber, mit Xi Jinping, der die Zolldrohungen der USA als Erpressung bezeichnet hat. Dies führte zu bedeutenden Gegenzöllen von bis zu 34 Prozent, die die Nervosität der Anleger weiter anheizen könnten. Auch wenn das Unternehmen selbst keine schwachen Zahlen vorgelegt hat, trübt die geopolitische Lage das Anlegervertrauen erheblich.

Könnte die Aktie trotzdem neuen Wind in den Segeln bekommen? Trotz des momentanen Sturms am Börsenparkett gibt es Analysten, die das Potenzial des Aktienkurses weiterhin sehen. Ein Kursziel von nahezu 30 Prozent über dem aktuellen Stand deutet darauf hin, dass einige Experten auf eine positive Widerstandsfähigkeit setzen. Es bleibt spannend, ob Siemens Energy den Bären trotzen kann und in den kommenden Wochen stabilisiert. Gespannt schauen wir daher auf die weitere Kursentwicklung.

