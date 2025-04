Mainz (ots) -Bei der Verleihung der German Paralympic Media Awards 2025 wurden das ZDF und die ARD für ihre Paralympics-Berichterstattung mit dem Sonderpreis ausgezeichnet. Die Jury vergab den Preis am Mittwoch, 9. April 2025, für "hervorragende" Übertragungen von den Paralympischen Sommerspielen 2024 in Paris und für das langjährige Engagement der ZDF-Sportredaktion in der Berichterstattung über den Behindertensport. Am Tag der Preisverleihung wurde eine neue Studie der Aktion Mensch zu den Paralympics und zur Inklusion im Sport veröffentlicht. Danach werden die gleichberechtigten Möglichkeiten von Menschen mit Beeinträchtigungen am Breitensport teilzuhaben in der Bevölkerung überschätzt.Von den Paralympics in Paris, die vom 28. August bis 8. September 2024 stattfanden, hatten ARD und ZDF im täglichen Wechsel berichtet - mit 60 Sendestunden im linearen Programm und mit 200 Stunden in den Livestreams. Insgesamt 28,95 Millionen Menschen waren im vergangenen Sommer mit den Paralympics-Übertragungen von ARD und ZDF in Kontakt - das sind 37 Prozent aller potenziell erreichbaren Menschen. Diese hohe Sichtbarkeit der Paralympics im TV und online würdigt der Sonderpreis des German Paralympic Media Awards 2025.Studie der Aktion Mensch (https://www.aktion-mensch.de/inklusion/sport/paralympics/studie-paralympics-und-inklusion): Paralympics sind unverzichtbarer BausteinIn der aktuellen Studie der Aktion Mensch zu Inklusion im Sport gaben mehr als zwei Drittel der Befragten mit und ohne Beeinträchtigung an, dass die Paralympics aufgrund der erhöhten Sichtbarkeit von Menschen mit Beeinträchtigung einen unverzichtbaren Baustein gegen Diskriminierung darstellen. Mehr als zwei Drittel aller für die Studie Befragten sehen Parasportlerinnen und Parasportler als wichtige Vorbilder für eine vielfältige und inklusive Gesellschaft - sowohl für Menschen mit als auch ohne Beeinträchtigung.Für Menschen mit Beeinträchtigungen sehen laut der Studie weniger als ein Drittel der befragten Parasportlerinnen und Parasportler gleichberechtigte Teilhabechancen am Breitensport. Im Vergleich zu anderen gesellschaftlichen Bereichen wie Kultur oder Soziales bewerten alle Befragtengruppen im Durchschnitt die Teilhabechancen im Sport am schlechtesten. Die befragten Parasportlerinnen und Parasportler sehen ihre eigenen Teilhabechancen dabei mit 82 Prozent deutlich positiver, als dies bei Menschen mit Beeinträchtigung im Allgemeinen der Fall ist, wo nur 46 Prozent Zustimmung verzeichnet wurde.Weitere Infos zur Studie der Aktion Mensch (https://www.aktion-mensch.de/inklusion/sport/paralympics/studie-paralympics-und-inklusion)Die gemeinsame Studie der Aktion Mensch und der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen untersuchte den Einfluss der Paralympics 2024 in Paris auf die gesellschaftliche Wahrnehmung von Menschen mit Beeinträchtigung. Befragt wurden online drei Zielgruppen zu drei Zeitpunkten: Paralympische Athletinnen und Athleten, Menschen aus der Bevölkerung und Menschen mit Beeinträchtigung ab 16 Jahren vor, während und nach den Paralympischen Sommerspielen 2024.Weitere Infos zum German Paralympic Media AwardMit dem German Paralympic Media Award zeichnet die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) seit 1999 herausragende Berichterstattung über den Breiten-, Rehabilitations- und Leistungssport von Menschen mit Behinderung aus. In diesem Jahr wurde der Medienpreis zum 24. Mal verliehen. Der jährlich vergebene Sonderpreis wird für herausragende Verdienste und Lebensleistungen im Bereich Sport und Inklusion verliehen und zeichnet Personen, Organisationen oder Einrichtungen aus.