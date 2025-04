Der chinesische Technologieriese verzeichnet einen moderaten Kursanstieg von 2,30 Prozent, während Finanzexperten trotz erheblicher Monatseinbußen optimistisch bleiben.

Die Lenovo-Aktie konnte sich am 9. April 2025 leicht stabilisieren und legte mit einem Plus von 2,30 Prozent auf 0,90 Euro zu. Dieser Anstieg kommt nach einer dramatischen Talfahrt der vergangenen Wochen - allein im letzten Monat verlor die Aktie des zweitgrößten PC-Anbieters der Welt beachtliche 38,19 Prozent an Wert. Erst gestern erreichte das Papier mit 0,88 Euro ein neues 52-Wochen-Tief, was die aktuelle Erholung besonders bemerkenswert macht. Die Marktkapitalisierung des chinesischen Technologiekonzerns beläuft sich derzeit auf 11,48 Milliarden Euro, was angesichts der starken Marktposition deutlich unter den Erwartungen liegt.

Analysten bleiben trotz Kursschwäche optimistisch

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Lenovo ?

Trotz der jüngsten Kursschwäche zeigt sich die Mehrheit der Analysten weiterhin positiv gestimmt. Von 22 Experten empfehlen 18 (81,8 Prozent) die Aktie zum Kauf oder stufen sie als "Outperform" ein. Besonders auffällig: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 1,858 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von über 90 Prozent entspricht. Auch die fundamentalen Kennzahlen sprechen für eine Unterbewertung - mit einem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,20 und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,06 für 2025 wirkt die Aktie auf den ersten Blick günstig bewertet. Ein weiterer positiver Aspekt ist das MSCI ESG-Rating von AAA, was die Stärke des Unternehmens im Bereich Nachhaltigkeit unterstreicht.

Anzeige

Lenovo-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Lenovo-Analyse vom 9. April liefert die Antwort:

Die neusten Lenovo-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Lenovo-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 9. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Lenovo: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...