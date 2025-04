Veracode, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich des Risikomanagements für Anwendungen, gab heute bekannt, dass es ein US-Patent für sein generatives Sicherheitstool für künstliche Intelligenz, Veracode Fix erhalten hat. Diese KI-gestützte Technologie unterstützt Entwickler dabei, Schwachstellen in 11 Sprachen in allen integrierten Umgebungen sofort zu beheben und so die Sicherheitslage eines Unternehmens zu stärken.

Durch die Automatisierung des Korrekturprozesses ermöglicht Veracode Fix Unternehmen, Innovationen und Wachstum zu beschleunigen, indem Schwachstellen im gesamten Software-Entwicklungszyklus nahtlos behoben werden. Die im April 2023 eingeführte Funktion war die erste, die künstliche Intelligenz und menschliches Fachwissen kombinierte, um Korrekturvorschläge für Sicherheitslücken im Code zu automatisieren.

"Dies ist ein wichtiger Meilenstein für Veracode", sagte Tim Jarrett, Group Vice President of Product Management. "Das Veracode-Fix-Patent zeigt unser unerschütterliches Engagement für unsere Kunden, indem wir innovative Sicherheitslösungen anbieten, die Unternehmen dabei helfen, Anwendungsrisiken in großem Umfang zu verwalten und zu beheben."

Innovation, Software-Sicherheit und Auswirkungen auf die Kunden

Dieses Patent (US12229040B2) befasst sich mit der kritischen Herausforderung der Risikobeseitigung in komplexen Anwendungsumgebungen. Durch die Anwendung umfassender Kenntnisse über Code-Schwachstellen und KI-gesteuerte Intelligenz befähigt Veracode Unternehmen dazu:

ihre Angriffsfläche proaktiv zu reduzieren

die Behebung von Schwachstellen zu beschleunigen

die betriebliche Effizienz zu verbessern

sicherere Anwendungen mit größerer Zuverlässigkeit bereitzustellen

Ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen bemerkte: "Das Veracode-Fix-Patent stellt eine wohlverdiente Anerkennung für eine bahnbrechende Technologie zur Sicherheitsbehebung dar. Als langjährige Nutzer haben wir den außergewöhnlichen Wert dieser Lösung für unser Entwicklungsökosystem erlebt sie ermöglicht es unseren Teams, die 16-fache Anzahl an Schwachstellen mit der dreifachen Geschwindigkeit zu beheben. Veracode Fix hat nicht nur die Behebungszyklen verkürzt, sondern unsere Entwickler auch in die Lage versetzt, Sicherheitspraktiken ganz selbstverständlich in ihre täglichen Arbeitsabläufe zu integrieren, wodurch sich unser Risiko erheblich verringert hat. Wir gratulieren dem gesamten Team herzlich zu dieser Leistung!"

Veracode Fix wurde von erstklassigen Experten für Anwendungssicherheit erfunden, die das Potenzial der GPT-Technologie (Generative Pre-trained Transformer) eine Art Large Language Model (LLM), das mithilfe von Deep Learning menschenähnliche Inhalte erzeugt frühzeitig erkannten, um die Softwaresicherheit zu revolutionieren. Das Tool wird mithilfe von überwachtem Lernen auf der proprietären Wissensdatenbank von Veracode trainiert, im Gegensatz zu anderen KI-Tools, die auf unsicherem Code "in freier Wildbahn" trainiert werden.

Zur Feier dieses Meilensteins bietet Veracode eine Testversion von Veracode Fix ohne anfängliche Kosten an. Für vollständige Details, einschließlich der Teilnahmebedingungen, der Dauer und der Nutzungsbedingungen, wenden Sie sich an einen Veracode-Vertreter.

Über Veracode

Veracode ist ein weltweit führender Anbieter von Anwendungsrisikomanagement für das KI-Zeitalter. Die Veracode-Plattform basiert auf Billionen von Codezeilen-Scans und einer proprietären KI-gestützten Korrektur-Engine und bietet adaptive Software-Sicherheit. Unternehmen weltweit vertrauen auf sie, um sichere Software von der Code-Erstellung bis zur Cloud-Bereitstellung zu erstellen und zu warten. Tausende der weltweit führenden Entwicklungs- und Sicherheitsteams nutzen Veracode jede Sekunde eines jeden Tages, um genaue, umsetzbare Einblicke in ausnutzbare Risiken zu erhalten, Schwachstellen in Echtzeit zu beheben und ihre Sicherheitsschulden in großem Umfang zu reduzieren. Veracode ist ein mehrfach ausgezeichnetes Unternehmen, das Funktionen zur Sicherung des gesamten Softwareentwicklungslebenszyklus anbietet, darunter Veracode Fix, statische Analyse, dynamische Analyse, Software-Kompositionsanalyse, Containersicherheit, Application Security Posture Management, Erkennung bösartiger Pakete und Penetrationstests.

Weitere Informationen finden Sie unter www.veracode.com, im Veracode-Blog und auf LinkedIn und X.

Copyright 2025 Veracode, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Veracode ist eine eingetragene Marke von Veracode, Inc. in den Vereinigten Staaten und kann in bestimmten anderen Gerichtsbarkeiten eingetragen sein. Alle anderen Produktnamen, Marken oder Logos gehören ihren jeweiligen Inhabern. Alle anderen hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250409536798/de/

Contacts:

Katy Gwilliam

kgwilliam@veracode.com