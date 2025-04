FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Koalitionsvertrag:

"Union und SPD haben sich auf einen Koalitionsvertrag geeinigt, der, wie könnte es anders sein, ein Kompromissvertrag geworden ist. (.) Das ist eine gute Nachricht in einer Zeit, in der der Wohlstand und die Sicherheit Deutschlands so gefährdet werden wie seit dem Krieg nicht mehr, weil nun sogar der mächtigste Verbündete eine Politik verfolgt, die man nur als verrückt bezeichnen kann. (.) Ob die Steuerentlastungen für Unternehmen, die Senkung der Strompreise und die Befreiung vom nationalen Lieferkettengesetz ausreichen, um beim Wachstum wieder in die schwarzen Zahlen zu kommen, muss sich allerdings erst noch zeigen. Trump und Xi geben ihr Bestes, um sie weltweit ins Minus zu drücken. Nicht weniger hart wird die Bewährungsprobe sein, die die schwarz-rote Koalition in der Migrationspolitik zu bestehen hat."/yyzz/DP/men