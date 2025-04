FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 10. April 2025



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Givaudan, Q1-Umsatz

07:00 CHE: Barry Callebaut, Halbjahreszahlen

07:00 NLD: DocMorris, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Tesco, Jahreszahlen

10:00 DEU: Dekra, Bilanz-Pk (online), Stuttgart

10:00 CHE: Julius Bär, Hauptversammlung

10:00 DEU: BSH, Jahres-Pk, München

10:00 DEU: Ampiron, Jahres-Pk

10:30 CHE: UBS, Hauptversammlung

11:00 ESP: CaixaBank, Hauptversammlung

11:00 DEU: BMW, Pre-Close Conference Call Q1/25

14:00 USA: Dow, Hauptversammlung

15:00 CHE: Tecan, Hauptversammlung

15:00 SWE: Saab, Hauptversammlung

16:00 CHE: Emmi, Hauptversammlung

18:00 DEU: Schaeffler, Pre-Close Call Q1/25

18:10 DEU: Patrizia, Geschäftsbericht

19:00 GBR: Natwest, Investor Day



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 3/25

03:30 CHN: Erzeugerpreise 3/25

03:30 CHN: Verbraucherpreise 3/25

08:00 DEU: Baupreise für Wohngebäude 2/25

08:00 NOR: Verbraucherpreise 3/25

08:00 DNK: Verbraucherpreise 3/25

08:00 SWE: Industrieaufträge 2/25

08:00 ROU: BIP Q4/24 (endgültig)

09:00 CZE: Verbraucherpreise 3/25 (endgültig)

09:00 AUT: Industrieproduktion 2/25

10:00 ITA: Industrieproduktion 2/25

11:00 GRC: Verbraucherpreise 3/25

11:00 GRC: Industrieproduktion 2/25

12:00 IRL: Verbraucherpreise 3/25

12:00 PRT: Verbraucherpreise 3/25 (endgültig)

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht

14:30 DEU: Curevac, Jahreszahlen (15.00 h Call)

14:30 USA: Verbraucherpreise 3/25

14:30 USA: Realeinkommen 3/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)



SONSTIGE TERMINE

06:01 CHN/USA/BEL: China will Sonderzölle auf alle US-Produkte in Kraft setzen - Entwicklung im globalen Handelskonflikt

09:30 DEU: Konferenz Fintech Berlin (FIBE)

+ 10.05 Impuls zur Eröffnung vom geschäftsführenden Bundesfinanzminister Jörg Kukies

10:00 DEU: Digitales Hintergrundgespräch u.a. mit VDA-Präsidentin Hildegard Müller u.a. zur Wettbewerbsfähigkeit Europas

10:30 DEU: Hybrid-Pk zum Wohnungsbau-Tag 2025, Berlin

Sieben führende Organisationen und Verbände der Bau- und Wohnungswirtschaft - darunter der Deutsche Mieterbund und die IG BAU - machen eine schonungslose Analyse der Koalitionspläne zum Wohnungsbau. Und sie stellen dazu eine zentrale Frage: Schaffen CDU/CSU und SPD es, die Wohnungsnot in den Griff zu bekommen?

11:00 DEU: Konferenz Tagesspiegel «Health4EU - ZukunftsDialog Europäische Gesundheit», Berlin

11:00 FRA: Internationale Energieagentur (IEA) veröffentlicht Bericht zum Einfluss Künstlicher Intelligenz

11:30 DEU: Wirtschaftsinstitute stellen «Gemeinschaftsdiagnose» zur Wirtschaftslage vor

DEU: Nach der Einigung von Union und SPD auf einen Koalitionsvertrag + 14.30 Pk CSU-Chef Markus Söder und Generalsekretär Martin Huber nach Schalte des CSU-Vorstands

DEU: BDI-Mobilitätsforum zur Zukunft der Mobilität

+ 15.50 Podiumsdiskussion mit dem geschäftsführenden Bundesverkehrsminister Volker Wissing

12:00 DEU: Vorstellung Studie Bundesbank zum Thema «Private Haushalte und ihre Finanzen»

BEL: EU-Industriekommissar Stephane Sejourne trifft sich wegen US-Zöllen mit Wirtschaftsvertretern

LUX: Schlussanträge am EuGH wegen nicht angegebener Verzugszinsen beim Autokauf °

