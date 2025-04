Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Ob duftender Hefezopf oder leckere Hasenmuffins, Ostern ist ein wunderbarer Anlass, mal wieder zu backen. Da wir Ostern aber ohnehin schon so viel Zucker essen, stellt sich die Frage: Kann man auch ohne Zucker backen? Antworten zum Thema Backen mit Süßungsmitteln hat Marco Chwalek:Sprecher: Zahlreiche Süßstoffe stehen uns zur Verfügung, aber welche eignen sich fürs Backen und welche nicht? Wir haben die Frage an Tim Farin vom Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" weitergegeben:O-Ton Tim Farin: 20 sec."Es gibt geeignete Alternativen zum Backen, zum Beispiel Erythrit, das ist weniger süß und kalorienfrei. Dann gibt es Xylit. Das hat die gleiche Süßkraft wie Haushaltszucker, aber da sind Kalorien drin. Und dann sollte man darauf achten, dass andere Süßstoffe, zum Beispiel Sucralose oder Aspartam beim Backen nicht so gut geeignet sind, da sich bei denen die Eigenschaften unter Hitze verändern."Sprecher: Übrigens, Xylit und Erythrit in Pulverform funktionieren besser als flüssige Süßstoffe. Aber kommen wir zu einer weiteren wichtigen Frage: Kann man Zucker 1:1 ersetzen?O-Ton Tim Farin: 20 sec."Eins zu eins ist keine gute Idee, denn der Zucker ist nicht nur geeignet, um den Teig süß zu machen, sondern er ist auch zuständig für die Fluffigkeit zum Beispiel oder für die Textur von Kuchen oder Keksen. Also, das gilt es zu berücksichtigen. Und wenn wir die Rezepte dann anpassen, dann sollte man sich informieren, wie das wiederum jeweils an den Süßstoff angepasst werden kann."Sprecher: Und was kann man tun, wenn man nicht mit Süßstoff backen will, weil man ihn nicht mag oder verträgt?O-Ton Tim Farin: 19 sec."Backen ohne Süßstoff geht auch ganz gut und zwar gibt es eine Grundlage: Man kann einfach ungefähr ein Drittel des Zuckers weglassen, den man normalerweise im Rezept vorgesehen hat. Dann kommen trotzdem gute Ergebnisse dabei raus. Und man kann außerdem auf natürliche Süße setzen, also zum Beispiel Apfelkompott oder eben auch Bananen."Abmoderation: Und mit diesen Küchentipps fürs backen wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren.Pressekontakt:Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unterwww.diabetes-ratgeber.netPressekontaktKatharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/6010033