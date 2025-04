DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

WACHSTUM - Die im Koalitionsvertrag geplanten Maßnahmen von Union und SPD könnten das Wirtschaftswachstum in Deutschland merklich erhöhen. Zu diesem Ergebnis kommt die Denkfabrik "Dezernat Zukunft" in einer Analyse. Im am Mittwoch vorgelegten Koalitionsvertrag kündigen Union und SPD an, das Potenzialwachstum der deutschen Wirtschaft "wieder auf deutlich über 1 Prozent zu erhöhen". Die Ökonomen kommen zu dem Ergebnis: Bis 2029 könnte das Potenzialwachstum so stark gesteigert werden, dass es dann bei 1,2 Prozent liegt. Das wäre ein Anstieg um 0,4 Prozentpunkte. Die größten Effekte machen demnach die zusätzlichen öffentlichen Investitionen durch das Fiskalpaket und die geplante Erhöhung von Erwerbseinwanderung aus. Das erhöhte Wachstum steigert auch die Steuereinnahmen. Sie wachsen in der Legislaturperiode den Berechnungen zufolge um 24 Milliarden Euro. (Handelsblatt)

BONITÄT - Immer mehr Menschen in Deutschland drohen Zahlungsschwierigkeiten. Das zeigen Daten der Auskunftei Schufa. Im ersten Quartal 2025 wurden gut 160.000 Menschen erstmals negativ bei der Schufa gemeldet. Das sind 13 Prozent mehr als im Vorjahresquartal und der höchste Quartalswert seit 2019, wie das Unternehmen mitteilte. Das bedeute, dass betroffene Personen zum ersten Mal eine Rechnung trotz mehrfacher Mahnung nicht bezahlen oder einen Kredit nicht bedienen konnten. (Handelsblatt)

