US-Präsident Donald Trump hat den Märkten gewissermaßen eine 90-tägige Verschnaufpause gegeben. Doch der Schatten seiner erratischen Zollpolitik bleibt, zumal der Handelsstreit mit China unvermindert weitergehen dürfte. Dennoch zogen die Aktien weltweit an, auch die Papiere von BP. Doch den Briten will Trump wichtige Lizenzen nehmen. So will die US-Regierung den Druck auf die venezolanische Regierung erhöhen. Zu diesem Zweck widerruft sie die Sonderlizenzen für die beiden britischen Energieriesen ...

