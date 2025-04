HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windturbinenbauer Nordex hat im ersten Quartal spürbar mehr Aufträge an Land gezogen. Der Auftragseingang sei im Vergleich zum Vorjahresquartal um rund fünf Prozent auf 2.182 Megawatt gestiegen, teilte das Hamburger Unternehmen am Donnerstag mit. Außerdem legte der durchschnittliche Verkaufspreis pro Megawatt Leistung leicht von 0,85 auf 0,87 Millionen Euro zu. Die Bestellungen gingen vor allem aus der Türkei, Deutschland und Finnland ein, aber auch aus Brasilien und Lettland. "Wir gehen davon aus, dass sich diese positive Dynamik im Laufe des Jahres fortsetzt und halten an unseren Plänen für 2025 fest", sagte Nordex-Chef José Luis Blanco laut Mitteilung./niw/mis