US-Präsident Donald Trump hat eine 90-tägige Aussetzung der Vergeltungszölle Zölle für alle Handelspartner außer China verfügt. Er kündigte am Vorabend auf seiner Plattform Truth Social an, dass die gegenseitigen Zölle mit sofortiger Wirkung auf 10 Prozent gesenkt würden. Dies gelte jedoch nicht für China, dessen Waren nun mit einem Zoll von insgesamt 125 Prozent belegt würden. "Aufgrund des mangelnden Respekts, den China den Weltmärkten entgegenbringt, erhöhe ich hiermit den von den Vereinigten Staaten von Amerika gegenüber China erhobenen Zollsatz mit sofortiger Wirkung auf 125 Prozent", so Trump. "Irgendwann, hoffentlich in naher Zukunft, wird China erkennen, dass die Tage, an denen es die USA und andere Länder abzockt, nicht länger tragbar oder akzeptabel sind."

Nach den Worten von US-Handelsminister Howard Lutnick werden Handelsabkommen zwischen den USA und anderen Ländern nicht sofort zustande kommen. Die Abkommen würden einige Zeit in Anspruch nehmen, sagte Lutnick und weiter: "Wir werden in den nächsten 90 Tagen viel erreichen."

TAGESTHEMA II

Der Volkswagen-Konzern hat im ersten Quartal zwar den Umsatz gesteigert, operativ aber deutlich weniger verdient als am Markt erwartet. Das operative Ergebnis wurde von Sondereffekten im Umfang von rund 1,1 Milliarden Euro belastet. Der Umsatz verbesserte sich in den drei Monaten um 3 Prozent auf rund 78 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis belief sich auf rund 2,8 (Vorjahr: 4,6) Milliarden Euro. Die operative Umsatzrendite sank auf 3,6 (6,0) Prozent. Am Markt wurden laut VW in der Mitte der Schätzungen ein operatives Ergebnis von rund 4 Milliarden und eine Rendite von rund 5 Prozent erwartet. Belastet wurde das Ergebnis insbesondere durch die Bildung von Rückstellungen im Zusammenhang mit der CO2-Regulierung in Europa. Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigte das Unternehmen. Allerdings seien mögliche Effekte aus den angekündigten erhöhten Importzöllen insbesondere in den USA weiterhin nicht enthalten, hieß es.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 CH/Docmorris AG, Trading Update 1Q & Ausblick 2025 (11:00 Analysten- und Pressekonferenz)

07:00 CH/Givaudan SA, Ergebnis 1Q

14:00 DE/BMW AG, Pre-Close Call 1Q

18:00 DE/Schaeffler AG, Pre-Close Call 1Q

18:10 DE/Patrizia SE, ausführliches Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Deutsche Telekom: 0,90 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 223.000 zuvor: 219.000 Realeinkommen März Verbraucherpreise März PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,6% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,0% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+3,1% gg Vj

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: zuletzt +/- % DAX Futures 21.360,00 +7,6% E-Mini-Future S&P-500 5.454,25 -0,7% E-Mini-Future Nasdaq-100 19.065,50 -1,2% Nikkei-225 (Tokio) 34.385,54 +8,4% Hang-Seng (Hongk.) 20.831,21 +2,8% Schanghai-Comp. 3.220,68 +1,1% Mittwoch: DAX 19.670,88 -3,0% DAX-Future 21.558,00 +5,5% XDAX 21.371,02 +8,6% MDAX 24.866,00 -2,8% TecDAX 3.187,79 -3,3% SDAX 13.843,63 -3,5% Euro-Stoxx-50 4.622,14 -3,2% Stoxx-50 3.968,17 -3,8% Dow-Jones 40.608,45 +7,9% S&P-500 5.456,90 +9,5% Nasdaq Composite 17.124,97 +12,2%

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Hausse - Europas Börsen dürften mit massiven Kursaufschlägen in den Handel am Donnerstag starten, nachdem US-Präsident Donald Trump am Vorabend bei den gerade erst in Kraft getretenen Strafzöllen einen Rückzieher gemacht hat. Die reziproken Zölle werden mit sofortiger Wirkung auf 10 Prozent gesenkt, wobei diese Regelung zunächst für 90 Tage gelten soll. China bleibt davon aber ausgenommen, mithin werden Waren aus China insgesamt mit 125 Prozent belegt. Wie nachhaltig die Erholung an den Aktienmärkten ausfallen wird, bleibt abzuwarten. Nicht nur ist viel Vertrauen in die US-Politik nach dem Zoll-Chaos zerstört worden, auch droht der Handelskrieg mit China weiter zu eskalieren. Der Yuan ist am Morgen auf den niedrigsten Stand zum Dollar seit 2007 gefallen. US-Finanzminister Scott Bessent hatte China am Vortag erneut vor einer Abwärtung des Yuan gewarnt.

Rückblick: Baisse - Mit dem Inkrafttreten der US-Strafzölle gingen die Aktienmärkte wieder auf Talfahrt. Druck auf die Börsen kam auch von der Anleiheseite angesichts stark steigender US-Renditen. Die Rendite deutscher Bundesanleihen zeigte sich derweil wenig verändert. Die Einigung von CDU/CSU und SPD auf eine neue Bundesregierung spielte in dem Umfeld keine Rolle. Aktien aus der Pharmaindustrie traf es härter als den Gesamtmarkt. Ihr Stoxx-Subindex war mit minus 5,9 Prozent das Schlusslicht in Europa. Nachdem bisher pharmazeutische Produkte von zusätzlichen US-Zöllen noch ausgenommen waren, hatte US-Präsident Trump angekündigt, dass er schon "sehr bald" auch hier Abgaben verlangen werde. Astrazeneca, Novartis oder Novo Nordisk gaben um bis zu fast 7 Prozent nach. Bayer verloren 4,6 Prozent, Fresenius 5,3 sowie Merck 4,4 Prozent. Mit den stark fallenden Ölpreisen ging es für Energietitel um 5 Prozent nach unten. Am besten schlugen sich Einzelhandelsaktien mit minus 1 Prozent.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Baisse - Redcare Pharmacy brachen um 16,7 Prozent ein. Hier belastete zusätzlich die Platzierung einer Wandelschuldverschreibung im Volumen von 300 Millionen Euro, die potenziell gewinnverwässernd wirkt. Als praktisch in allen Kennziffern deutlich unter den Erwartungen liegend wurden im Handel die vorläufigen Erstquartalszahlen von Traton eingestuft. Für die Traton-Aktie ging es 7,8 Prozent nach unten.

XETRA-NACHBÖRSE

Der von US-Präsident Trump beschlossene Aufschub der sogenannten reziproken Zölle sorgte in der Breite für massive Gewinne, gemessen am XDAX von über 8 Prozent. Davon profitierten auch Traton, die kurz vor Ende des Xetra-Handels nach Vorlage schwacher vorläufiger Zahlen unter die Räder gekommen waren. Nachbörslich wurden die Titel gut 12 Prozent höher getaxt. VW wurden fast 10 Prozent höher gestellt. Der Autobauer hatte am Abend vorläufige Eckdaten zum ersten Quartal mitgeteilt, die ebenfalls nicht den Erwartungen entsprachen.

USA - AKTIEN

Hausse - Die Kurse kannten fast kein Halten, nachdem US-Präsident Donald Trump die gerade erst in Kraft getretenen Strafzölle für fast alle Länder mit Ausnahme von China für die Dauer von 90 Tagen ausgesetzt hatte. Zur Erleichterung dürfte auch beigetragen haben, dass die zuletzt stark gestiegenen Marktzinsen nach Bekanntwerden der Zollpause von ihren Tageshochs deutlich zurückkamen. Unter den Einzelaktien erholten sich Apple um gut 15 Prozent, obwohl Trump das Technologieunternehmen drängte, seine Mobiltelefone in den USA zu produzieren. Nvidia machten einen Erholungssatz um rund 19 Prozent - nach einem Absturz von 28 Prozent zuvor im laufenden Jahr. Die Aktie von Trump Media and Technology, der Mutter von Donald Trumps Social-Media-Plattform Truth Social, machte einen Satz von rund 22 Prozent. Pharmawerte wurden gebremst davon, dass Trump Strafzölle auch auf bisher davon ausgenommene pharmazeutische Produkte angekündigt hatte. Johnson & Johnson (+0,6%), Amgen (+3,7%) und Pfizer (+2,8%) machten immerhin anfängliche Verluste mehr als wett. Delta Air Lines stiegen um 23,4 Prozent, angetrieben auch von besser als gedacht ausgefallenen Quartalszahlen.

USA - ANLEIHEN

Die Marktzinsen zogen weiter an, wobei sie nach Bekanntwerden der Zollpause von ihren Hochs aber zurückkamen. Die Zehnjahresrendite stand zuletzt etwa 8 Basispunkte höher bei 4,34 Prozent. Im Verlauf war sie auf knapp über 4,50 Prozent gestiegen. Die steigenden Renditen könnten ein Vorgeschmack auf vielleicht steigende Leitzinsen sein, sollte die US-Notenbank auf einen zollbedingten Anstieg der Inflation reagieren müssen, hieß es. Möglicherweise forderten Anleger aber auch einfach höhere Zinsen für US-Anleihen angesichts der wirtschaftlichen Turbulenzen. Spekuliert wurde auch, dass China gezielt US-Anleihen verkaufen könnte, um Druck auszuüben als Reaktion auf die von den USA verfügten Zölle gegen das Land. .

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Vortag Mi, 17:25 % YTD EUR/USD 1,0993 +0,4% 1,0953 1,1052 +5,9% EUR/JPY 161,0590 -0,2% 161,4220 160,1955 -1,6% EUR/CHF 0,9373 -0,1% 0,9381 0,9299 -0,6% EUR/GBP 0,8542 +0,0% 0,8541 0,8651 +3,8% USD/JPY 146,5150 -0,6% 147,3965 144,9480 -7,0% GBP/USD 1,2869 +0,4% 1,2821 1,2775 +1,9% USD/CNY 7,2123 -1,0% 7,2123 7,2458 +1,0% USD/CNH 7,3554 +0,1% 7,3464 7,3788 +1,3% AUS/USD 0,6194 +0,6% 0,6154 0,6008 -3,8% Bitcoin/USD 82.193,85 -1,4% 83.323,10 77.289,50 -17,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar machte in Reaktion auf die Zollpause Boden gut. Der Dollarindex lag zuletzt 0,2 Prozent im Plus, vor Bekanntgabe der Entscheidung hatte er noch um 0,9 Prozent nachgegeben.

ROHSTOFFE

