© Foto: Jens Kalaene - dpa

JPMorgan sieht Chancen auf eine taktische Börsenerholung - Eli Lilly, Royal Caribbean und Palo Alto Networks könnten dabei besonders stark profitieren.Die Finanzmärkte stehen weiterhin unter Druck und Die Kurse rutschen weiter in den Bärenmarkt, ausgelöst durch Sorgen über die neuen US-Zölle, die Präsident Donald Trump verhängt hat. Anleger fürchten, die zusätzlichen Handelsbarrieren könnten die US-Wirtschaft in eine Rezession treiben. Doch inmitten der Unsicherheit sieht JPMorgan taktisches Erholungspotenzial. Die Strategen der US-Großbank schreiben in einer aktuellen Marktanalyse: "Die Wahrscheinlichkeit für ein taktisches Rebound-Szenario ist nach der jüngsten scharfen Korrektur …