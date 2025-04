DJ EUREX/DAX-Future nach Rally mit Gewinnmitnahmen

DOW JONES--Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures verliert am Donnerstagvormittag gegen 8.21 Uhr 238 auf 21.320 Punkte, nachdem er am Vorabend massiv zugelegt hatte in Reaktion auf die Aufschiebung der US-Zölle. Das Tageshoch liegt bislang bei 21.650 und das Tagestief bei 21.299 Punkten. Umgesetzt wurden rund 1.700 Kontrakte.

April 10, 2025 02:23 ET (06:23 GMT)

