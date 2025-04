Schardscha, eine führende Drehscheibe für Innovation und Exzellenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten, leistet einen wichtigen Beitrag zur globalen Ernährungssicherheit und -nachhaltigkeit durch die Produktion einer innovativen Weizensorte mit einem beispiellosen Proteingehalt von 19,3% dem höchsten verzeichneten Wert weltweit.

Mleiha Wheat Farm in Sharjah

Aufgrund des wachsenden Interesses globaler Lebensmittelunternehmen erwägt Schardscha den Export seines proteinreichen Weizens, um sich als wichtiger Akteur auf dem internationalen Markt zu positionieren. Mehrere internationale Zertifizierungen, darunter das HSP-Lebensmittelqualitätszertifikat und das "Made in UAE"-Etikett haben die hohen Lebensmittelstandards der Emirate unter Beweis gestellt. Darüber hinaus erhielt das Projekt den Best Innovation Award for Sustainability in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dies unterstreicht seine Auswirkungen auf den Umweltschutz und landwirtschaftlichen Fortschritt.

Ihre Exzellenz Dr. Amna Al Dahak, Ministerin für Klimawandel und Umwelt der VAE, betonte die Rolle des Projekts bei der Verbesserung einer klimasmarten Landwirtschaft. Sie hob hervor, dass der Einsatz modernen Technologien, einschließlich KI-gesteuerter Bewässerungssysteme, für den Erfolg des Projekts ausschlaggebend war, indem der Wasserverbrauch um 30% reduziert werden konnte.

Im Rahmen der Richtlinie seiner Hoheit Scheich Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, Herrscher des Emirats Schardscha und Mitglied des Obersten Rates der Vereinigten Arabischen Emirate entwickelt, kultivierte das Projekt proteinreichen Weizen auf einer Fläche von 1.428 Hektar Wüstenland unter Einsatz fortschrittlicher landwirtschaftlicher Technologien. Die diesjährige biologische Weizenernte wird voraussichtlich rund 6.000 Tonnen betragen.

Die neue Weizensorte, die an der Mleiha Wheat Farm entwickelt wurde, wird bereits in lokalen Produkten, wie etwa Brot, Pasta und Getreide verwendet, die sowohl lokale als auch internationale Hersteller angezogen haben.

"Durch dieses Projekt hat Schardscha gezeigt, dass Innovation selbst die härtesten landwirtschaftlichen Herausforderungen meistern kann", ergänzte Al Dahak. Mit einer jährlichen Produktion von 15.200 Tonnen deckt die Farm nun den gesamten Weizenbedarf von Schardscha und reduziert die Importabhängigkeit deutlich.

Der Erfolg der Farm beruht auf der Entwicklung einer einzigartigen Weizensorte "Sharjah 1", die für eine hohe Salinität und extreme Dürrebedingungen ausgelegt ist. Ein spezielles Biotechnologielabor hat den genetischen Verbesserungsprozess beschleunigt, indem es über 1.450 Weizensorten bewertet hat, um die leistungsstärksten Sorten auszuwählen.

"Der Weizen von Schardscha übertrifft globale Standards und macht ihn somit zu einer der ernährungsphysiologisch wertvollsten Weizensorten weltweit", so Dr. Osama Hussein Qambar, Landwirtschaftsexperte am Sharjah Department of Agriculture and Livestock.

Darüber hinaus integriert die Farm andere hochmoderne Technologien, wie Satelliten-Wärmebildaufnahmen, um Ertrag und Qualität zu optimieren. Ein Wetterüberwachungssystem liefert Live-Vorhersagen und trägt zum Schutz der Nutzpflanzen vor Umweltschwankungen bei.

