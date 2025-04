News von Trading-Treff.de Rheinmetall hat gestern Abend einen enormen Schlag nach oben geschafft. Es ging noch einmal um 5,75 % nach oben. Am heutigen Tag nun hat die Aktie sich etwas beruhigt, sie gewann noch 0,1 % in den ersten Handelssminuten dazu, bleibt aber in der Spur. Die aktuelle Entwicklung spricht für die Düsseldorfer. Denn: der gestrige Tag war insofern eine Erleichterung, als Donald Trump mit seinen neuen Zollvorschlägen die Diskussion ...

