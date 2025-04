Berlin/Wien (ots) -Nach dem "Black Monday" und neuen Zollmaßnahmen herrscht Unsicherheit an den Märkten. Gleichzeitig investieren viele junge Menschen in Aktien - oft ohne echtes Wissen.Das Bildungssystem lehrt Gedichte und Gleichungen, aber nicht den Umgang mit Geld. Finanzbildung fehlt - mit spürbaren Folgen."Die Schule bringt dir Gedichte bei, aber nicht, wie du finanziell überlebst", sagt Florian Koschat, Investor und Unternehmer. Genau deshalb hat er das Buch "Trotzdem reich!" geschrieben, das ab heute im Buchhandel und online erhältlich ist.Der Ratgeber richtet sich an junge Erwachsene, die finanziell unabhängig werden wollen - auch ohne Startkapital. Von der ersten eigenen Budgetplanung über den Einstieg in Aktienmärkte bis hin zur Auflösung finanzieller Denkblockaden anhand gezielter Fragen zeigt Koschat, wie man Schritt für Schritt Vermögen aufbaut - auch ohne Erbschaft oder Lottogewinn.Er warnt vor Social-Media-Gurus und kritisiert das Ideal der Work-Life-Balance: "Burnout mit 22 - das ist ein Luxusproblem. Wer nicht Gas gibt, bleibt arm."Sein dringender Appell: Finanzbildung muss Pflichtfach werden. "Noch nie war es so einfach, reich zu werden - du musst nur wissen, wie.", so Koschat.Buchinformationen:Trotzdem reich! Wie Du trotz armer Eltern vermögend wirst Dr. Florian Koschat | 257 Seiten | Softcover | ISBN 978-3-9505722-0-9 | 24,90 Euro | Erscheinungstermin: 10. April 2025 | semper fi VerlagPressekontakt:semper fi GmbH - Benjamin HadriganTel: +43 676 6003575| Mail: benjamin@semperfi.atOriginal-Content von: semper fi GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179261/6010153