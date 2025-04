Der DAX gibt am Donnerstag Vollgas: Nach der ersten halben Stunde nach dem Xetra-Start geht es bis auf 21.300 Zähler nach oben. Ein sattes Plus von 8,2 Prozent gegenüber dem Vortagsschlusskurs von 19.670 Zählern. Dabei notieren fast alle 40 Indexmitglieder im Plus. Unter den stärksten Gewinnern finden sich die größten Verlierer der vergangenen Tage wieder. Mehr in Kürze.

