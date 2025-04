Bochum (ots) -Am 20. April ist Ostern. Für alle, die neben Ostereiersuche und Familienfest noch Lust auf abwechslungsreiche Kinoabenteuer haben, bietet UCI in diesem Jahr ein buntes Programm an Filmen und Aktionen für die ganze Osterwoche. Vom 14. bis 21. April erhalten alle Gäste zu ihrem Ticket ein Oster-Glücklos und die Chance auf tolle Gewinne oder Gratis-Popcorn & Co. Am Ostersamstag findet dann das UCI Kids Club Osterkino mit Überraschungen für alle Kinokids statt. Am Ostersonntag laden alle UCI Kinos zur großen Ostereiersuche. Neben dem regulären Osterprogramm zeigt UCI ab dem 17. April alle Harry Potter-Filme in mehreren Vorstellungen noch einmal auf der großen Leinwand.Für viele Familien bedeutet Ostern nicht nur bunt Eiersuche. Neben Familienfest und Osterhase, ist der Kinobesuch mit der ganzen Familie ein beliebte Ostertradition. In diesem Jahr sorgt UCI mit vielen Aktionen und einem abwechslungsreichen Filmprogramm bei Groß und Klein für jede Menge "Osterglück".Vom 14. bis 21. April erhalten alle Gäste gegen Vorlage ihres Online-Kinotickets in allen UCI Kinos ein "Oster-Glückslos" am Einlass. Ganz gemäß dem Motto "Rubbeln & Gewinnen" haben sie die Chance, eine exklusive Kinoüberraschung, Gutscheine für Gratis-Popcorn oder Gratis-Softdrink u.v.m. zu gewinnen. Da es sich um ein "Glücklos" handelt, gibt es keine Nieten: Jedes Los gewinnt. Wer seine Chancen erhöhen möchte, erhält zusätzliche Lose beim Kauf von Popcorn & Co.. Für je 17 EUR Umsatz an der Erfrischungstheke können sich Gäste ein Extra-Los sichern.Vor allem kleine Gäste können sich am Osterwochenende dann auf eine Extra-Portion Kinospaß freuen:Am Ostersamstag, den 19. April, lädt der UCI Kids Club wie im letzten Jahr zum großen KIDS CLUB OSTERKINO ein. Alle KinoKids, die an diesem Tag zwischen 14 und 17 Uhr eine Kinovorstellung besuchen, können sich auf ein Gratis-Minecraft-Puzzle und ein kleines Geschenk freuen.Am Ostersonntag war der Osterhase dann zu Besuch im UCI und hat fleißig Eier versteckt. Kinder, die beim Suchen helfen, können sich auf spannende Belohnungen für jedes gefundene Ei freuen. In den UCI Kinos Ruhr Park, Hürth Park und Düsseldorf kann mit ein bisschen Glück den Osterhasen sogar noch antreffen. Fotos und Kuscheleinheiten sind sicher erlaubt.Auch das Filmangebot präsentiert sich in diesem Jahr so bunt wie ein Korb voller Ostereier: Neben dem Nr.1 Blockbuster EIN MINECRAFT FILM haben Familien die Wahl zwischen dem wunderschönen Naturabenteuer MOON, DER PANDA, Disneys SCHNEEWITTCHEN oder dem heldenhaften DOG MAN: WAU GEGEN MIAU. Wer es lieber spannend oder actionreich mag, trifft Rami Malek als brillanten CIA-Decoder in THE AMATEUR oder gruselt sich mit Michael B. Jordan in BLOOD & SINNERS.Ab dem 17. April lädt UCI jedoch auch dazu ein, Ostern in Hogwarts zu feiern: Vom 17. bis 23. April sorgen alle acht Harry Potter Filme ganztägig in mehreren Vorstellungen für magische Kinomomente - auch für Muggel.Der Vorverkauf für Ostern hat bereits begonnen. Das ganze Programm unter uci-kinowelt.deWer noch auf der Suche nach einem Ostergeschenk ist, findet im UCI-Shop jetzt Gutscheine zu Ostern als Geschenkkarte oder E-Gutschein zum Selbstausdrucken. Wer Kinoliebe ohne Grenzen verschenken will, kann dies auch mit der UCI Unlimited Card tun - jetzt auch im 3- Monatsabo bereits ab 19.90 EUR. Alle Angebote gibt es auf uci-shop.dePressekontakt:Stefanie Maaßenmaassen.s@uci-kinowelt.de0234-93719-29Original-Content von: UCI Multiplex GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130543/6010259