Neuer Meilenstein für vertrauenswürdigste Nachhaltigkeitsplattform in der Immobilienbranche Deepki ist weltweit die einzige SaaS-Plattform für Nachhaltigkeit, die dem ISAE 3000 Typ 2-Standard entspricht, und setzt damit einen neuen Branchenstandard.

Deepki stärkt mit der ISAE 3000 Typ 2-Akkreditierung seine Datenintegrität, Qualität und Transparenz.

Der ISAE 3000 Standard bestätigt die Wirksamkeit der Kontrollen und gewährleistet dauerhaft hohe Qualität der Nachhaltigkeitsdaten.

Berlin - 10. April 2025 - Deepki, die führende SaaS-Lösung für Nachhaltigkeit in der Immobilienbranche, gibt heute bekannt, die ISAE-3000 Typ 2-Akkreditierung1 erhalten zu haben - ein weiterer wichtiger Meilenstein für Deepki in dem Engagement, den Kunden auditierbare Daten zur Verfügung zu stellen. Die ISAE 3000 Typ 2-Akkreditierung gewährleistet, dass Nachhaltigkeitsdaten denselben strengen Prüfstandards unterliegen wie Finanzinformationen. Dies ermöglicht es, strategische Geschäftsentscheidungen zu treffen, nichtfinanzielle Berichtspflichten einzuhalten und zuverlässiges datengestütztes Klimarisikomanagement umzusetzen. Eine Akkreditierung nach ISAE 3000 Typ 2 bedeutet, dass die erhobenen und für die Berichterstattung verwendeten Daten alle erforderlichen Prüfungsanforderungen des Kunden erfüllen. Die von KPMG durchgeführte ISAE 3000 Typ 2-Akkreditierung geht noch über die Typ 1-Akkreditierung, die Deepki im Vorjahr erhielt, hinaus. Sie bewertet nicht nur die Angemessenheit des Kontrollkonzepts von Deepki, sondern auch, ob dieses das ganze Jahr über wirksam funktioniert. Diese strenge Bewertung stellt sicher, dass die Prozesse von Deepki eine gleichbleibend hohe Qualität und Zuverlässigkeit bei der Erfassung und Berichterstattung von ESG-Daten gewährleisten. Deepki setzt den Branchenstandard Deepki ist die einzige SaaS-Lösung für Nachhaltigkeit mit einer ISAE 3000 Typ 2-Akkreditierung und hat sich damit als führende Plattform im Nachhaltigkeitsdatenmanagement etabliert. Die bewusste Entscheidung für diesen anspruchsvollen Prüfstandard aus der Finanzberichterstattung unterstreicht den hohen Qualitätsanspruch von Deepki - denn zuverlässige ESG-Daten sind für Kunden, Prüfer und Investoren von zentraler Bedeutung. Durch die Einhaltung dieser hohen Standards stellen gewerbliche Immobilien-Investmentgesellschaften, die mit Deepki zusammenarbeiten, nicht nur sicher, dass ihre Nachhaltigkeitsberichte auditierbar sind, dass sie besser informiert und weniger klimabezogenen Risiken ausgesetzt sind, sondern sie entlasten auch ihre Wirtschaftsprüfer und sich selbst, indem sie den Bedarf an zusätzlichen Qualitätsprüfungen reduzieren. Philippe Parlange, Chief Client Officer bei Deepki, erklärt: "Unsere Akkreditierung nach ISAE 3000 Typ 2 umfasst alle unsere betrieblichen Prozesse. Das bedeutet, dass bei Deepki unternehmensweit die gleichen strengen Standards eingehalten werden, wodurch Konsistenz und Genauigkeit in allen Bereichen gewährleistet sind. Die Fähigkeit, mehr als 400 Fachleute in verschiedenen Funktionen zu koordinieren, um diesen Akkreditierungsstandard zu erfüllen, ist eine bedeutende Leistung. Die Typ 2-Akkreditierung bringt Deepki auf die nächste Stufe und ist ein Beweis für das Fachwissen und die Qualität der Verfahren, die in unseren täglichen Arbeitsabläufen verankert sind. Sie gibt unseren Kunden die Gewissheit, dass ihre ESG-Daten nicht nur zu einem bestimmten Zeitpunkt korrekt sind, sondern das ganze Jahr über konsistent nach den höchsten Standards gepflegt werden." Vincent Bryant, CEO und Mitbegründer von Deepki, kommentiert: "Im Gegensatz zu anderen Unternehmen, die lediglich Daten sammeln und berichten - dabei jedoch auf eine entsprechende Akkreditierung verzichten - können Akteure der Immobilienwirtschaft die ISAE 3000 Typ 2-Akkreditierung gemeinsam mit Deepki nutzen und nachweisen, dass ihr gesamter Prozess den höchsten internationalen Standards entspricht. Dies gilt für alle Schritte, von der Datenextraktion über die Validierung bis hin zur Transformation, und gewährleistet höchste Qualität und Konsistenz. Unsere Kunden und Partner können nun mit noch größerem Vertrauen arbeiten, da sie wissen, dass ihr nachhaltiges System, das von Deepki unterstützt wird, kontinuierlich von einem der Big-Four-Auditoren geprüft und validiert wird. Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass ein durchgehend geprüfter und zertifizierter Prozess ein hohes Maß an Vertrauen in die Verwaltung von Nachhaltigkeitsdaten schafft. Gleichzeitig ist dies ein weiterer Schritt, um den Unternehmen verlässliche Grundlagen für eine zielgerichtete und wirtschaftliche Umsetzung nachhaltiger Maßnahmen bereitzustellen." Im Rahmen seines Engagements für umfassende und sichere Lösungen verbessert Deepki kontinuierlich seine Sicherheits- und Zuverlässigkeitsstandards durch branchenführende Zertifizierungen. Die heutige Ankündigung unterstreicht dieses Engagement und markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein, um die Position von Deepki als vertrauenswürdigsten Partner am Markt zu festigen. Neben der ISAE 3000 Typ 2-Akkreditierung ist die Deepki-Plattform auch eine von WiredScore anerkannte Lösung, die den globalen Standard für intelligente Gebäude erfüllt. In Bezug auf Sicherheit ist das Unternehmen nach ISO 27001 zertifiziert und geht mit gutem Beispiel in Sachen Unternehmensverantwortung voran. Die dritte Verlängerung der B Corp-Zertifizierung mit einem unübertroffenen Ergebnis von 117,8 bestätigt das Engagement des Unternehmens für soziale und ökologische Verantwortung. Darüber hinaus spiegelt der starke Gleichstellungswert von 92 % die entschlossene Verpflichtung für Gleichberechtigung und Integration am Arbeitsplatz wider. Hinweise an die Redaktion 1Der Standard ISAE 3000 (International Standard on Assurance Engagements) dient der Sicherstellung der Verlässlichkeit nichtfinanzieller Informationen. Der Standard kann verschiedene Themen abdecken, von Nachhaltigkeit über Governance bis hin zur Informationssicherheit. Über Deepki Deepki ist die führende und vertrauenswürdigste SaaS-Lösung für Nachhaltigkeit im Immobiliensektor. Die umfassende Nachhaltigkeitsplattform unterstützt Immobilieneigentümer dabei, Risiken mithilfe datengestützter Erkenntnisse zu steuern, die finanzielle Performance ihrer Objekte zu verbessern und gesetzliche sowie investorenbezogene Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit zu erfüllen. Deepki ist nach ISAE 3000 Typ 2 akkreditiert - das garantiert die Glaubwürdigkeit und Genauigkeit des gesamten Datenerhebungsprozesses. Die Daten sind vollständig prüfbar und erfüllen dieselben hohen Qualitätsstandards wie die Finanzberichterstattung. Das Unternehmen betreut derzeit über 500 Kunden und mehr als 50.000 Nutzer und überwacht über seine Plattform die Nachhaltigkeitsleistungen von Immobilienanlagen mit einem Gesamtwert von mehr als 4 Billionen Euro (AUM) in über 80 Ländern. Mit über 400 Mitarbeitenden unterstützt Deepki seine Kunden dabei, CO2-Emissionen zu reduzieren und die Performance in mehr als 60 verschiedenen Assetklassen zu verbessern. Zu den Kunden zählen unter anderem Generali Real Estate, PGIM, SwissLife Asset Managers sowie die französische Regierung. Deepki integriert angrenzende Technologien und arbeitet über eine zentrale Plattform mit führenden Branchenakteuren zusammen - so entstehen zusätzliche Effizienzgewinne und Mehrwert. Im März 2022 sammelte Deepki in einer Serie-C-Finanzierungsrunde 150 Millionen Euro ein. Seitdem hat Deepki strategische Übernahmen getätigt, darunter Fabriq und die auf die Messung von grauen Emissionen spezialisierte SaaS-Lösung Nooco . Des Weiteren baute Deepki globale Partnerschaften mit CBRE und PGIM Real Estate auf. Als Marktführer und vertrauenswürdigste Nachhaltigkeitsplattform auf dem Markt veröffentlicht Deepki jedes Jahr einen ESG-Index in Europa . Weitere Informationen über die SaaS-Plattform von Deepki finden Sie unter deepki.com. Pressekontakt Dr. Andreas Jaensch E-Mail: deepki@newmark.de Tel: +49-69-944180-15



