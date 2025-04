München, Deutschland (ots) -Rheidon Tech, ein führender Innovator im Bereich Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, hat heute seine Teilnahme an der Power2Drive 2025 bekannt gegeben, die vom 7. bis 9. Mai in München stattfindet. Unter dem Leitsatz "Jeder Besitzer eines Elektrofahrzeugs verdient ein besseres Ladeerlebnis" präsentiert Rheidon sein bisher umfangreichstes Produktportfolio, das gezielt auf die vielfältigen Bedürfnisse moderner E-Fahrzeug-Besitzer zugeschnitten ist.Auf der Messe werden zahlreiche Produktneuheiten vorgestellt - darunter eine ultraflache, V2H-fähige Wallbox sowie ein innovatives Gartenladegerät, das sich stilvoll in die Außenbeleuchtung integrieren lässt."Die Ladelandschaft für Elektrofahrzeuge entwickelt sich über die reine Stromversorgung hinaus", erklärt Joe Lin, CEO von Rheidon Tech. "E-Fahrzeugbesitzer suchen heute nach Lösungen, die sich nahtlos in ihren Lebensstil einfügen, ihren ästhetischen Ansprüchen gerecht werden und gleichzeitig intelligente Energiemanagement-Funktionen bieten."Besucher des Rheidon-Stands dürfen sich auf folgende Highlights freuen:Personalisierte Designoptionen: Von lebendigen Farben für die jüngere Zielgruppe bis hin zu eleganten Oberflächen für anspruchsvolle Hausbesitzer - Rheidon-Produkte spiegeln den Stil und die Persönlichkeit ihrer Nutzer wider.Flexible Energielösungen: Ein breites Leistungsspektrum von 3,6 kW bis 22 kW sorgt für maximale Kompatibilität mit verschiedenen E-Fahrzeugmodellen und häuslichen Elektroinstallationen.Vielseitige Installationsmöglichkeiten: Ob tragbare Ladegeräte für unterwegs, klassische Wallboxen für das Eigenheim oder dezent integrierte Gartenladegeräte - Rheidon bietet Lösungen für jedes Umfeld.Intelligentes Energiemanagement: Dank V2H-fähiger Ladegeräte und dem V2Home Optimizer für bidirektionale Stromflüsse sowie intelligenten Lastverteilern wird ein optimiertes, sicheres Energiemanagement ermöglicht.Power-Sharing-Technologien: Mit V2V- (Fahrzeug-zu-Fahrzeug) und V2L- (Fahrzeug-zu-Last)-Funktionen lassen sich E-Fahrzeuge als mobile Stromquellen nutzen - ideal für unterwegs oder den Notfall.Vernetzte Nutzererfahrung: Die neue App Rheidon+ erlaubt eine intuitive Steuerung aller Ladevorgänge und lässt sich nahtlos in bestehende Energiemanagementsysteme im Haushalt integrieren."Wir sind überzeugt, dass Ladeinfrastruktur das Leben bereichern - nicht verkomplizieren - sollte", so Lin weiter. "Mit unseren Produkten möchten wir das Laden zu einem überraschend angenehmen Erlebnis machen - genauso innovativ wie das elektrische Fahren selbst."Branchenexperten, E-Mobilitäts-Enthusiasten und potenzielle Vertriebspartner sind herzlich eingeladen, Rheidon Tech in Halle C6, Stand 270 zu besuchen. Entdecken Sie unsere neuesten Entwicklungen und tauschen Sie sich über mögliche Kooperationen aus.Weitere Informationen zu Rheidon Tech und seinem Produktportfolio finden Sie unter www.rheidon.de (https://rheidon.de) oder per E-Mail an support@rheidon.com.Über Rheidon TechBei Rheidon Tech definieren wir das Ladeerlebnis neu. Für uns geht es nicht nur um das Anschließen - sondern um Komfort, Zuverlässigkeit und eine Nutzererfahrung, die ebenso überraschend und innovativ ist wie das elektrische Fahren selbst.Pressekontakt:Cycnus YinBrand ManagerRheidon TechBetter Charging Experiencecycnusyin@lifud.comhttps://rheidon.de/Sternstrasse 67, 40479 Düsseldorf, DeutschlandOriginal-Content von: Rheidon Tech, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177268/6010308