Berlin, Deutschland (ots/PRNewswire) -Der Frühling ist da, die Kleidung wird luftiger - der perfekte Moment, um deine Haarentfernungsroutine zu überdenken. Während Rasieren und Wachsen lange als Standard galten, entscheiden sich immer mehr Frauen für IPL (Intensiv Pulsiertes Licht) als nachhaltigere und effektivere Lösung.Warum klassische Methoden an ihre Grenzen stoßenRasieren geht schnell, hält aber kaum. Es führt oft zu Hautirritationen, eingewachsenen Haaren und erfordert tägliche Anwendung. Wachsen hält länger, ist jedoch schmerzhaft, teuer und kann die Haut reizen. Beide Methoden bedeuten dauerhaften Aufwand - zeitlich wie finanziell.Was IPL anders machtIPL sendet sanfte Lichtimpulse an die Haarfollikel, wodurch das Haarwachstum nach und nach reduziert wird. Bei regelmäßiger Anwendung sorgt IPL für sichtbar glattere Haut mit weniger Aufwand.Auch langfristig spart man: Statt immer wieder Rasierer oder Waxing-Termine zu bezahlen, investierst du einmal und behandelst dich bequem zu Hause.Warum jetzt der perfekte Zeitpunkt istIPL wirkt am besten auf ungebräunter Haut und benötigt mehrere Sitzungen, da es Haare in ihrer aktiven Wachstumsphase erfasst. Wer jetzt beginnt, kann die komplette Behandlung bis zum Sommer abschließen - und genießt glatte Haut genau dann, wenn es darauf ankommt.Starte mit dem Ulike Air 3Der Air 3 bietet professionelle Haarentfernung mit innovativen Funktionen für sichere, schnellere und effektivere Ergebnisse:- Eiskühlungstechnologie senkt die Kontakttemperatur auf angenehme 19,4 °C - ideal auch für empfindliche Körperstellen.- Ganzkörperbehandlung in nur 13 Minuten dank Auto-Gleitmodus für eine fließende und mühelose Anwendung.- Drei Intensitätsstufen, angepasst an unterschiedliche Hautbereiche und Hauttypen.Nur für kurze ZeitVom 1. bis 18. Mai erhältst du 20 % Rabatt auf das gesamte Sortiment, zusätzlich weitere 15 % mit dem Code EASTER15. Besuche die offizielle Website von Ulike (https://bit.ly/42s9ucB) und sichere dir deinen Frühlingsvorteil.Über UlikeSeit 2013 entwickelt Ulike hochwertige IPL-Geräte für die Anwendung zu Hause - klinisch getestet, UKCA-/CE-zertifiziert und von Dermatologen empfohlen. Mit über 7 Millionen verkauften Geräten in 17 Ländern steht Ulike für Innovation, Komfort und langanhaltende Ergebnisse.