Die Cybersicherheitsaktie bewegt sich seitwärts bei 201,00 Euro, liegt jedoch 6,16% unter dem Märzhoch. Analysten prognostizieren Wachstumspotential vor den Quartalszahlen.

Die Aktie des Internetssicherheitsspezialisten Check Point Software Technologies verzeichnet am heutigen Donnerstag (10. April 2025) einen leichten Kursanstieg von 0,78 Prozent und notiert bei 201,00 Euro. Damit setzt das Papier die volatile Seitwärtsbewegung der letzten Wochen fort, liegt aber weiterhin rund 6,16 Prozent unter dem erst kürzlich erreichten 52-Wochen-Hoch von 214,20 Euro vom 27. März. Trotz des leichten Monatsverlusts von 1,33 Prozent präsentiert sich die Aktie im Jahresvergleich mit einem Plus von 31,16 Prozent in bemerkenswerter Verfassung und liegt deutlich über dem 200-Tage-Durchschnitt.

Anstehende Quartalszahlen und Analystenbewertungen

Am 23. April steht die Veröffentlichung der Quartalsergebnisse für das erste Quartal 2025 an, was bei Investoren für erhöhte Aufmerksamkeit sorgt. Die Mehrheit der 39 beobachtenden Analysten bewertet die Aktie aktuell neutral (56,4%), während 41,0% bullish eingestellt sind. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei umgerechnet etwa 215 Euro, was noch Potenzial für einen moderaten Kursanstieg signalisiert. Besonders hervorzuheben ist die gute ESG-Bewertung des Unternehmens mit einem MSCI-Rating von AA, was Check Point zu einem der führenden Unternehmen in diesem Bereich macht. Die solide Marktposition des Softwareunternehmens spiegelt sich auch in den fundamentalen Stärken wider, darunter hohe EBITDA-Margen und die hervorragende finanzielle Situation, die dem Unternehmen beträchtliche Investitionsmöglichkeiten eröffnet.

