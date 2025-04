Essen/Regensburg (ots) -Die Biogents AG mit Sitz in Regensburg entwickelt seit Jahren nachhaltige und innovative Lösungen zur Mückenbekämpfung. Mit der Vorstellung ihres neuen Brandings präsentiert das Unternehmen nicht nur ein frisches Design für Verpackungen und Markenauftritt, sondern unterstreicht auch seine klare Mission: Effektive und umweltfreundliche Mückenkontrolle ohne Kompromisse.Die ErfolgsfaktorenHumanität, Leidenschaft, Effektivität und Nachhaltigkeit - diese vier Grundprinzipien bestimmen seit dem Gründungsjahr 2002 den Kurs von Biogents. Nun sind sie auch explizit im neuen Markenauftritt verankert."Unsere wissenschaftlich belegten, insektizidfreien Methoden ermöglichen eine effektive Mückenkontrolle ohne Kompromisse bei Effizienz und Nachhaltigkeit und ohne negative Auswirkungen auf die Umwelt. Mit den Biogents-Mückenfallen schaffen wir die Basis für eine sicherere und grünere Zukunft", erklärt Dr. Martin Geier, CEO der Biogents AG. "Nach mehr als 20 Jahren Forschung und Optimierung können wir mit Fug und Recht behaupten: Wir haben die Mückenbekämpfung neu definiert."Biogents setzt auf langfristige Lösungen und kombiniert Laborexpertise mit Feldforschung. Zudem kooperiert das Unternehmen mit öffentlichen Institutionen und Wissenschaftlern, um seine Produkte kontinuierlich zu verbessern und gleichzeitig die ökologische Balance zu wahren.Vorbereitet auf die wärmere JahreszeitMit der BG-Mosquitaire-Mückenfalle von Biogents lässt sich ein unsichtbarer Schutzwall um Gärten und öffentliche Orte wie Marktplätze, Biergärten oder Schulhöfe errichten. Die Falle nutzt eine Kombination mehrerer Lockmechanismen: Ein patentierter, insektizidfreier Lockstoff imitiert den menschlichen Hautgeruch, der insbesondere Tigermücken anzieht. Zusätzlich verstärken visuelle Reize die Anziehungskraft. Durch den Anschluss einer CO2-Flasche können auch weitere Stechmückenarten hochwirksam gefangen werden, wodurch die Fangraten erheblich steigen. Wichtig dabei: Die Falle ist gezielt auf Stechmücken ausgelegt und lockt keine Nützlinge oder andere Insekten an.Weltweit erfolgreich im EinsatzOb im eigenen Garten oder im öffentlichen Raum - Biogents-Mückenfallen reduzieren nachweislich die Stechmückenpopulation in ihrer Umgebung. Auf den Malediven wurde zum Beispiel mit dem Einsatz der Fallen innerhalb von sechs Wochen eine zuvor mit Insektiziden behandelte Urlaubsinsel nahezu stechmückenfrei gemacht - die Population der Blutsauger ging um 95 Prozent zurück. Gleichzeitig erholte sich die Biodiversität und zuvor verschwundene, nützliche Insektenarten kehrten zurück.Eine Studie in der italienischen Stadt Cesena, einem Hotspot für die Asiatische Tigermücke, zeigte eine 87-prozentige Reduktion von Mückenstichen im Testgebiet. Gegen diese potenziell krankheitsübertragende Mückenart haben sich die Biogents-Fallen weltweit als besonders effektiv erwiesen.Im Zuge des neuen Brandings sind die Verpackungen der Mückenfallen nun viersprachig gestaltet. Auf Deutsch, Französisch, Spanisch und Italienisch wird die Botschaft klar: Egal wo auf der Welt - Biogents ist die nachhaltige und wirksame Lösung gegen Stechmücken.Pressekontakt:Redaktionsbüro Biogents AGc/o Seidl PR & Marketing GmbHDaniela SeidlRüttenscheider Straße 14445131 EssenTelefon: +49 (0)201 8945889-0Fax: +49 (0)201 8945889-20E-Mail: presse@seidl-agentur.comHerausgeber:Biogents AGAn der Irler Höhe 3a93055 Regensburgwww.biogents.comOriginal-Content von: Biogents AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174266/6010345