FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 10.04.2025 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 1180 (1260) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS LANCASHIRE PRICE TARGET TO 700 (800) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 1070 (1000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES HILTON FOOD PRICE TARGET TO 1120 (1090) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 480 (600) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - BERNSTEIN CUTS IAG PRICE TARGET TO 260 (350) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - BERNSTEIN CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 3000 (3800) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 2210 (2610) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS ABERDEEN GROUP PRICE TARGET TO 165 (215) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 140 (170) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS BRIDGEPOINT PRICE TARGET TO 320 (400) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS INTERMEDIATE CAPITAL GROUP TARGET TO 2350 (2700) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS MAN GROUP PRICE TARGET TO 235 (260) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS PETERSHILL PARTNERS PRICE TARGET TO 250 (280) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 320 (330) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES HIKMA PHARMACEUTICAL TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 2400 (2090) PENCE - JPMORGAN CUTS IAG PRICE TARGET TO 5.50 (6) EUR - 'OVERWEIGHT'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob