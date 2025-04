BERLIN (dpa-AFX) - Führende Wirtschaftsforschungsinstitute prognostizieren für Deutschland in diesem Jahr ein kleines Minus beim Wirtschaftswachstum. In ihrem Gutachten steht zwar ein erwartetes Plus von 0,1 Prozent. Davon müssten aber wegen der US-Zollpolitik mindestens 0,1 Prozentpunkte abgezogen werden, hieß es./hrz/DP/mis