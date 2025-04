Zölle! Richtig hoch! Nein, doch nicht. Nur für China. Da noch mehr! Was der amerikanische Präsident abzieht, ist ganz wildes Kino. Spaßig findet es an der Börse niemand, dafür ist der Schaden viel zu groß - in vielerlei Hinsicht. Trump sitzt selbstverschuldet in der Falle. Er hat nur eine Chance, da herauszukommen.Was war es, was Trump zum Umdenken im Zollkrieg bewogen hat? Die anziehenden Renditen der US-Bonds, die Neuschulden für das eh heillos verschuldete Amerika noch kostspieliger machen. Der ...

