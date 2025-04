© Foto: Gerald Herbert - AP

Es ist eine Woche der Extreme an der Wall Street: Erst der "Panic-Monday", dann die "Zoll-Pause-Rallye" am Mittwoch. Vier Lehren können Anleger aus dieser Woche ziehen, so Jim Cramer in seiner CNBC-Sendung Mad Money. Nach einer beispiellosen Rallye an der Wall Street am Mittowch, ausgelöst durch Donald Trumps überraschende Zollpause, zieht CNBC-Börsenprofi Jim Cramer Bilanz - und nennt vier Erkenntnisse, die Anleger jetzt kennen sollten. 1. Panik kostet Geld: Wer beim ersten Anzeichen von Turbulenzen verkauft, hat laut Cramer eine emotionale Fehlentscheidung getroffen. Denn gerade an wenigen, extrem starken Börsentagen wird oft der Jahresgewinn gemacht - und dieser Mittwoch war so ein Tag. …