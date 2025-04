Nach der von Donald Trump angekündigten Verschiebung der Zoll-Aufschläge um 90 Tage schossen die meisten Aktien bereits gestern Abend nach oben. Zum Handelsstart am Donnerstag nun zeigte sich auch der deutsche Aktienmarkt komplett in grün. Vor allem Rüstungswerte und Infineon waren gesucht. Tradegate verzeichnet am Vormittag besonders hohe Handelsaktivitäten. Bei Twitter (X) konnte man heute lesen, dass eine Sparkassen-Mitarbeiterin am Montag alle ihre Apple-Aktien verkauft hat und am gestrigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...