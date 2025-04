Unterföhring (ots) -10. April 2025. Kein Weg ist ihr zu weit und keine Hürde zu groß, um verlorene Menschen zu finden. Ab Sonntag, 27. April 2025, um 18:55 Uhr macht sich Julia Leischik in den neuen Folgen "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" in SAT.1 wieder auf die weltweite Suche nach Menschen, die vermisst werden. Kann Julia Leischik auch den Geschwistern Phillip und Denise helfen und sie mit ihrer verlorenen Schwester zusammenführen?Große Gefühle, großes Publikum: Die vergangene Staffel "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" in SAT.1 verzeichnete starke Quoten: Bis zu 10,8 Prozent Marktanteil in der SAT.1-Senderzielgruppe (14-59 J.) verfolgten Julia Leischiks Suche nach vermissten Angehörigen."Julia Leischik sucht - Bitte melde dich": neue Folgen ab 27. April 2025, sonntags um 18:55 Uhr in SAT.1 und kostenlos auf Joyn.Barrierefrei: Auf Videotext Seite 149 gibt es Untertitel für Gehörlose und Hörbeeinträchtigte.Hashtag: BitteMeldeDichPressekontakt:Stella LosackerContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 - 1168email: stella.losacker@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6010469