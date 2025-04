Der Goldpreis steigt und sprintet am Donnerstag von unter 3.000 $ auf 3.120 $. Präsident Trump kündigte eine 90-tägige Pause bei reziproken Zöllen an, während die Verhandlungen beginnen. Gold könnte später am Tag ein neues Allzeithoch erreichen, wenn die Rallye anhält. Der Goldpreis (XAU/USD) zeigt am Donnerstag in der frühen Handelsstunde eine beeindruckende ...

