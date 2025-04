Am Donnerstag startete der DAX eine Erholungsrally, nachdem US-Präsident Donald Trump eine vorläufige Kehrtwende im Zollstreit vollzogen hatte. Anfangs standen Gewinne von mehr als acht Prozent auf 21.300 Punkte zu Buche. Mittlerweile schrumpfte das Plus auf 5,8 Prozent bei 20.812,93 Punkte. Dennoch konnte der DAX die 200-Tage-Linie deutlich hinter sich lassen.Update: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte am Donnerstagmittag an, dass die EU die geplanten Gegenzölle auf US-Produkte ...

