Hamburg (ots) -Kleinwagen oder SUV? Schaltung oder Automatik? Fahrspaß oder Nachhaltigkeit? Die Wahl des Autos ist längst mehr als reine Geschmackssache - sie spiegelt Lebensphasen, Werte und Bedürfnisse wider. Ob junge Fahrer auf der Suche nach Dynamik oder erfahrene Vielfahrer mit Blick auf Komfort: Das Auto wird oft zum Ausdruck der eigenen Lebenssituation. Die Tankstellenkette HEM hat nachgefragt und in einer aktuellen Umfrage[1] herausgefunden, welche Fahrzeugtypen bei den verschiedenen Generationen besonders beliebt sind und worauf sie bei ihrem Auto am meisten Wert legen.Für viele Deutsche - ganz gleich welchen Alters - ist das Auto ein unverzichtbarer Teil des Alltags. 61 Prozent der Umfrage-Teilnehmer nutzen ihr Fahrzeug täglich, sei es für den Arbeitsweg oder private Fahrten. Weitere 30 Prozent fahren mehrmals pro Woche, während nur ein kleiner Teil (7 Prozent) das Auto lediglich bei erhöhtem Bedarf nutzt. Doch welches Fahrzeug passt zu welcher Generation - und wie unterscheiden sich die Vorstellungen von Mobilität zwischen Jung und Alt?Das passende Auto für jede GenerationDie Wahl des Fahrzeugtyps ist stark altersabhängig. Jüngere Fahrer zwischen 18 und 30 Jahren (Generation Z)[2] bevorzugen Kleinwagen (37 Prozent), während ältere Generationen wie die Baby Boomer[3], die aktuell zwischen 60 und 79 Jahre alt sind, häufiger auf größere Fahrzeuge wie SUVs setzen (30 Prozent). Auch Vertreter der Generation X[4], heute zwischen 46 und 60 Jahre alt, zeigen sich SUV-affin mit 23 Prozent. Kombis (23 Prozent) sind bei dieser Altersgruppe gleichermaßen beliebt. Bei der Generation Y[5], den aktuell 31- bis 45-Jährigen, ist diese Fahrzeugklasse mit 29 Prozent sogar die beliebteste, gefolgt vom Kleinwagen (26 Prozent).Zukunftspläne am Steuer - Was sich junge und ältere Fahrer wünschenWenn es um das zukünftige Auto geht, zeigen sich ebenso klare Unterschiede zwischen den Generationen. 37 Prozent der Generation Y träumen von einem praktischen Familienauto, während für 29 Prozent der Generation Z ein sportliches Auto zukünftig an erster Stelle stehen würde. Bei der Generation X liegt das Familienauto (24 Prozent) knapp vor dem SUV (19 Prozent). Bei den Baby Boomer sind SUVs und sparsame Stadtautos mit jeweils 20 Prozent gleichermaßen beliebt. Der Wunsch, zukünftig ein Elektro- oder Hybridfahrzeug zu fahren, ist bei den Generationen X, Y und Z mit nur etwa neun Prozent ähnlich gering, während sich ältere Fahrer hierfür etwas interessierter zeigen: 13 Prozent der Baby Boomer würden sich zukünftig für ein Elektro- oder Hybridfahrzeug entscheiden. Ähnlich unbeliebt bei allen Generationen waren Wohnmobile, die nur von jeweils vier bis acht Prozent der Umfrageteilnehmer als Fahrzeugwunsch für die Zukunft angegeben wurden.Komfort vor Kontrolle - Diese Fahrzeug-Eigenschaften sind den Generationen wichtigMit zunehmendem Alter steigt auch die Affinität zu Automatikgetrieben. Während sich die jüngere Generation Z hier noch unentschlossen zeigt (35 Prozent bevorzugen Automatik, 32 Prozent setzen auf Schaltung), lässt sich bei den Baby Boomern schon eine leichte Tendenz erkennen: Bereits 49 Prozent dieser Generation bevorzugen ein Automatikgetriebe, während immerhin fast ein Drittel der 61- bis 79-Jährigen (32 Prozent) noch das bewährte Schaltgetriebe favorisiert. Auch die Generationen X und Y sprechen sich mit jeweils rund 40 bis 42 Prozent mehrheitlich für Automatik aus, während etwa ein Drittel (33 Prozent) weiterhin die klassische Handschaltung bevorzugt.Ein ähnliches Bild zeigt sich auch beim Blick auf den Kraftstoffverbrauch: Je älter die Fahrer sind, desto mehr Wert legen sie auf die Fahrzeugeffizienz. 46 Prozent der Generation X und 45 Prozent der Baby Boomer geben an, dass ihnen ein sehr sparsamer Verbrauch ihres Fahrzeuges besonders wichtig sei. Für jüngere Befragte ist ein sparsamer Spritverbrauch etwas weniger relevant - nur 29 Prozent der Generation Z achten streng auf den Spritverbrauch, während dieser für 57 Prozent zwar wichtig, aber nicht ausschlaggebend für die Fahrzeugwahl ist.Vom Single bis zur Großfamilie: So verschieden sind die Ansprüche ans AutoOb Single, in einer Partnerschaft mit oder ohne Kind lebend - auch hier unterscheiden sich die Wünsche an das jeweilige Auto deutlich. Ein Aspekt jedoch eint alle Lebensmodelle: Ein sparsamer Verbrauch und niedrige Betriebskosten stehen im Vergleich zu anderen Fahrzeugeigenschaften bei allen an oberster Stelle. Zwischen 60 und 68 Prozent aller Befragten stufen diesen Punkt als wichtigstes Entscheidungskriterium beim Fahrzeugkauf ein - unabhängig vom Familienstand. Für 56 Prozent der Singles steht zudem insbesondere die Langlebigkeit (56 Prozent) und für fast ein Drittel (31 Prozent) der Komfort im Fokus. Bei Paaren ohne Kinder dominieren ähnliche Werte, jedoch werden ausreichend Platz (44 Prozent) und Sicherheit (39 Prozent) zunehmend wichtiger. Bei Familien mit Kindern verschieben sich die Prioritäten weiter: 55 Prozent von ihnen legen besonders großen Wert auf ausreichend Stauraum. Für Alleinerziehende liegt der Fokus neben Effizienz vor allem auf Fahrspaß: 27 Prozent betonen, dass ihnen ein sportliches Design besonders wichtig sei - ein Punkt, den diese Personengruppe deutlich wichtiger einstuft, als alle anderen. Auch Platz (36 Prozent) und Langlebigkeit (36 Prozent) gewinnen mit steigender Verantwortung klar an Relevanz.[1 ] Basierend auf einer Marktforschungsumfrage zum Thema "Das richtige Auto für jede Lebenslage", die von der Tankstellenkette HEM im März 2025 mit 1.772 Personen über 18 Jahren durchgeführt wurde.[2] Generation Z (1995-2010); Umfrageteilnehmer waren mindestens 18 Jahre alt[3] Baby Boomer (1946-1964)[4] Generation X (1965-1979)[5] Generation Y / Millennials (1980-1994)