Berlin (ots) -Erster "ZukunftsDialog Europäische Gesundheit" von Pharma Deutschland und dem Tagesspiegel diskutiert aktuelle und kommende HerausforderungenMit der "Health4EU" ist heute in Berlin ein neues politisches Dialogformat gestartet. Pharma Deutschland und der Tagespiegel diskutieren vor dem Hintergrund außenpolitischer Unsicherheiten und zunehmenden Drucks auf die Europäische Union Fragen zur Zukunft von Europas Gesundheitspolitik.Aus Sicht von Dorothee Brakmann, Hauptgeschäftsführerin von Pharma Deutschland, muss Europa gesundheitspolitisch souveräner werden. Dies hätten die vergangenen Wochen und die von Präsident Trump verhängten Zölle nochmals eindringlich gezeigt. "Wie auch in anderen kritischen Politikfeldern sind spätestens jetzt auch in der Gesundheitspolitik neue gesamteuropäische Lösungen gefragt. Mehr denn je gilt: Eine stabile Arzneimittelversorgung braucht ein starkes Europa. Anfällige Lieferketten für Medikamente sind in solchen international unruhigen Zeiten Sicherheitsrisiken, die reduziert werden müssen, um eine stabile Versorgung zu gewährleisten. Wir als Pharmabranche sind eine Schlüsselindustrie, um Europa resilienter aufzustellen, und suchen dafür den konstruktiven Dialog mit anderen Stakeholdern. "Die "Health4EU" bietet dafür das entsprechende und dringend benötige Forum in Deutschland. "Das Interesse an dem Format und an einem offenen Austausch ist groß. Wir haben viele hochrangige Sprecherinnen und Sprecher, auch aus den europäischen Institutionen, für die Veranstaltung gewinnen können. Die Voraussetzungen sind gut. Es liegt auch jetzt an der Politik die richtigen Impulse des heutigen Tages mitzunehmen und umzusetzen", so Brakmann weiter.Im Dialog bleibenMit über 500 Anmeldungen ist die Veranstaltung ausgebucht. Dorothee Brakmann unterstreicht, das Pharma Deutschland nach der "Health4EU" weiter intensiv mit allen relevanten europäischen Akteuren im Dialog bleiben wird. "Die Health4EU ist sehr gut angelaufen, und die erste Session heute morgen war bereits sehr spannend. Unser Anspruch als Verband ist es, konstruktiv und stellvertretend für Deutschlands Pharmaindustrie, eine zukunftsfähige und resiliente europäische Gesundheitspolitik mitzugestalten." Für 2025 hat Pharma Deutschland deshalb weitere Dialogformate geplant._______________Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel sowie einen Großteil der stofflichen Medizinprodukte für die Patientinnen und Patienten bereit. Unter www.pharmadeutschland.de gibt es mehr Informationen zu Pharma Deutschland.Ihre Ansprechpartner in der Pressestelle von Pharma Deutschland:Hannes HönemannLeiter Abteilung Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. 030 | 3087596-138hoenemann@pharmadeutschland.deAnna Frederike GutzeitCvD Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. 030 | 3087596-114gutzeit@pharmadeutschland.deGeschäftsstelle BerlinPharma Deutschland e.V.Friedrichstraße 13410117 BerlinGeschäftsstelle BonnPharma Deutschland e.V.Ubierstraße 71-7353173 BonnGeschäftsstelle BrüsselPharma Deutschland e.V.Rue Marie de Bourgogne 581000 Brüsselwww.pharmadeutschland.deLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pharmadeutschland/X: https://x.com/PharmaDeuOriginal-Content von: Pharma Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54882/6010534