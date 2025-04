Zwei Jahre nach dem Start in den USA ist Meta AI in Whatsapp jetzt auch in Deutschland verfügbar. Doch der KI-Assistent lässt sich nicht abschalten. Dies nervt nicht nur User:innen, sondern beschäftigt nun auch die Europäische Union. Im März 2025 ist bei Whatsapp-Nutzer:innen in Deutschland ein blauer Kreis aufgetaucht. Der Mutterkonzern Meta hat seine hauseigene Künstliche Intelligenz Meta AI in den beliebten Kurznachrichtendienst implementiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...