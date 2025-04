DJ MARKT USA/Wall Street nach Hausse mit Rücksetzer erwartet

Nach der spektakulären Hausse am Mittwoch mit Indexgewinnen von bis zu 12 Prozent, sieht es für den Start am Donnerstag an der Wall Street nach Gewinnmitnahmen aus. Händler bleiben misstrauisch und bezeichnen die steilen Vortagesaufschläge als Bärenmarktrally. Zwar habe US-Präsident die meisten seiner reziproken Zölle erst einmal für 90 Tage aufgeschoben, aber zugleich gehe der Handelskrieg mit China durch Beibehaltung der hohen Zölle weiter.

Inwieweit das Trumpsche Gebaren echte Verhandlungsbereitschaft suggeriere, bleibe fraglich. Möglicherweise sei nur der Absturz bei Aktien und Anleihen der Impulsgeber für dessen Rückzieher bei den Zöllen, mutmaßen Marktakteure, insbesondere mit Blick auf den jüngsten Anstieg der Renditen am US-Anleihemarkt.

Zudem kam auch ein gewisser Druck von der US-Notenbank. Diese hatte bereits bei ihrer letzten Sitzung auf die Risiken eines länger andauernden Inflationsdrucks durch Zölle hingewiesen, woran das am Vorabend veröffentlichte Sitzungsprotokoll erinnerte.

Am Rentenmarkt beruhigte sich die Lage derweil zuletzt etwas. Eine Auktion zehnjähriger US-Staatsanleihen stieß am Vorabend auf eine solide Nachfrage. Am Sekundärmarkt sinkt die Rendite entsprechender Anleihen aktuell um weitere 11 Basispunkte auf 4,288Prozent. Damit scheinen Anleger wieder mehr Vertrauen in US-Vermögenswerte zu fassen, nachdem in den Tagen zuvor ein regelrechter Ausverkauf am Rentenmarkt zu beobachten gewesen war.

April 10, 2025

