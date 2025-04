Berlin (ots) -Kay Gottschalk, stellvertretender Bundessprecher der AfD, kritisiert den wirtschaftsfeindlichen Koalitionsvertrag:"Dieser Koalitionsvertrag wird den wirtschaftlichen Abstieg Deutschlands weiter beschleunigen. So gut wie nichts von dem was die CDU im Wahlkampf versprochen hat, findet sich im Koalitionsvertrag wieder. Keine Soli-Abschaffung, keine belastbaren Aussagen zu Steuersenkung, keine Reform der Einkommenssteuer, kaum Entlastung bei der Körperschaftssteuer, kein Wort zur Senkung der Erbschaftssteuer oder spezifisch zur Begünstigung für Unternehmensnachfolgen.Der Politik-Versager Merz opfert mit diesem Koalitionsvertrag die deutsche Wirtschaft auf dem Altar der sozialdemokratischen Wirtschaftsfeindlichkeit, nur um endlich den Kanzlerposten in seinem Lebenslauf stehen zu haben. Das ist erbärmlich und ein Schlag ins Gesicht für jeden Unternehmer. Nach diesem Wählerbetrug sollte jedem klar sein, wer wirkliche Veränderungen möchte, muss die AfD wählen."Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleEichhorster Weg 80 / 13435 BerlinTelefon: 030 - 220 23 710E-Mail: presse@afd.deOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110332/6010601