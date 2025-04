Linz (ots) -Die international tätige KEBA Gruppe mit Hauptsitz in Linz (A) übernimmt die alles Mitarbeiter:innen sowie Unternehmenswerte des oberösterreichischen KI-Spezialisten 7LYTIX. Damit setzt KEBA ein klares Zeichen für den weiteren Ausbau ihres Software- und Digitalgeschäfts und baut ihre Position als Anbieter von Software- und KI-basierten Automatisierungslösungen aus.Das 2016 gegründete Unternehmen 7LYTIX hatte sich als innovativer Anbieter von KI-Lösungen in Branchen wie Industrie, Retail und Banking etabliert, bevor es im Oktober 2024 Insolvenz anmelden musste. Wenige Monate nach Beginn der Gespräche ist die Übernahme nun vereinbart, die finale Rechtswirksamkeit wird bis Ende April 2025 erwartet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart."Wir haben die Entwicklung von 7LYTIX seit Jahren beobachtet. Ihre Expertise im Bereich Künstliche Intelligenz und datengetriebener Softwarelösungen passt hervorragend zu unserem strategischen Fokus", erklärt Christoph Knogler, CEO der KEBA Group AG. "Mit diesem Schritt holen wir ein Team zu KEBA, das über exzellentes Know-how im Bereich Künstliche Intelligenz verfügt und eröffnen uns darüber hinaus durch diesen Zusammenschluss auch neue Marktzugänge für den Absatz von innovativen Softwarelösungen."Organisatorisch wird das Team von 7LYTIX in den Bereich Digital Business der KEBA Group AG eingegliedert. Die Verantwortung für diesen Bereich übernehmen künftig gemeinsam Franziskos Kyriakopoulos, Gründer und bisheriger CEO von 7LYTIX, sowie Sulejman Ganibegovic, seit Anfang 2025 bei KEBA und Technologieexperte im Bereich KI und digitale Produktentwicklung. Gemeinsam treiben sie die Integration voran, entwickeln bestehende Projekte weiter und erschließen neue Innovationspotenziale für den Ausbau der digitalen Geschäftsmodelle von KEBA. Mehr unter www.keba.comPressekontakt:KEBA Gruppe I Katarina WeissengruberTelefon: +43 732 7090-25440 I E-Mail: wgk@keba.comOriginal-Content von: KEBA Group AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102553/6010582