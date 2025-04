In einem Interview mit CNBC am Donnerstag sagte Kevin Hassett, Direktor des US National Economic Council (NEC), dass es einen großen Bestand an Deals gibt, die sehr nah am Ziel sind, so Reuters.Wichtige Erkenntnisse"Der Anleihemarkt könnte zur Tarifentscheidung beigetragen haben, aber er hat keinen Panikmove ausgelöst.""Wir haben einen Prozess für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...