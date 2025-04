Unterföhring (ots) -Partytime und viele Tränen in der 4. Folge von "Diese Ochsenknechts" (zu sehen ab Dienstag, 15. April, 20:15 Uhr exklusiv aufSky und WOW)! Nach vielen Enttäuschungen in der Vergangenheit möchte Natascha in Berlin mit einer großen Feier zu ihrem 60. Geburtstag endlich mal einen Volltreffer landen. Neben vielen prominenten Gästen und einer "hypnotischen" Geburtstagsüberraschung, fließen neben jeder Menge Schampus viele Tränen der Rührung bei der gesamten Familie. Besonders der Besuch von Jimis Tochter Snow und Nataschas lange Zeit unbekannter Schwester Judith berührt das Herz der Jubilarin. Auch Cheyenne kann ihre Gefühle kaum im Zaum halten, als sie in Hamburg das Ergebnis ihrer eigenen Kollektion begutachten darf. Endlich ist es soweit: Sie darf als Model ihrer eigenen Modelinie wieder vor die Shooting-Kamera treten!Happy Birthday, Natascha!"Ich könnte ja jeden Tag tot umfallen - da sollte ich doch zumindest einmal richtig Geburtstag feiern", fiebert Natascha aufgeregt ihrem Highlight des Jahres entgegen: die große Party zu ihrem 60. Geburtstag! Oft wurden ihre Geburtstags-Träume In den vergangenen Jahren durch unglückliche Umstände enttäuscht, jetzt soll diesem Fluch durch ein unvergessliches Erlebnis ein Ende bereitet werden. "Ich bin schon ein bisschen nervös", betritt Natascha gespannt die Partylocation. "Es hat mich Überwindung gekostet, zu feiern, weil ich mich eigentlich nicht so gerne selber feiern lasse - da bin ich sehr schüchtern", schwingt auch eine kleine Portion Angst mit. Doch die Gedanken an ein paar besondere familiäre Gäste lässt ihr Herz höherschlagen: Zum ersten Mal sind all ihre kleinen Enkelkinder an einem Ort versammelt und Jimis Tochter Snow trifft auf Cousin Matteo und Cousine Mavie. Auch Nataschas Schwester Judith hat sich angesagt, zu der die Jubilarin eine ganz besondere Verbindung hat: "Ich habe sie erst spät kennengelernt, weil sie ja gar nicht wusste, dass sie meine Schwester ist. Trotzdem haben wir ein Band und ich denke ganz oft an sie". Natascha freut sich auf den seltenen Besuch und erinnert sich noch gut an die erste Begegnung auf der der Beerdigung des gemeinsamen Vaters vor vielen Jahren: "Plötzlich steht meine Schwester vor mir und hat die Augen meines Vaters - da war ich wie in einem Schock. Aber durch sie lebt mein Papa ja auch weiter, das ist was ganz besonderes!" Bei so viel Family-Vibe und schönen Erinnerungen wird auch die Ansprache an die Gäste zu Beginn der Party für Natascha zu einer emotionalen Achterbahnfahrt - mit viel Tränen der Dankbarkeit! Als dann auch noch eine große Stretch-Limousine vorfährt, in der ein professioneller Hypnotiseur für Natascha eine ganz spezielle Geburtstagsüberraschung parat hat, liegen die Nerven vollends blank... .Cheyennes neues Fashion-Baby"Das ist definitiv der Deal, bei dem sie am meisten Druck hat", schätzt Ehemann Nino die anstehenden Wochen rund um das bisher größte Business-Projekt von Cheyenne richtig ein. Mit dem bekannten Modelabel "About You" konnte die 24-jährige einen großen Fashion-Player gewinnen, um zum ersten Mal eine eigene Modekollektion entwerfen zu dürfen. Als Cheyenne vor fast zehn Jahren als erfolgreiches Model auf den großen Catwalks in Europa die angesagtesten Marken präsentierte, hätte sie sich wohl nicht träumen lassen, selbst einmal als Designerin aktiv zu werden. "Seit fast eineinhalb Jahren arbeiten wir an dieser Kollektion - in mir kommen alle Gefühle auf einmal auf, ich kann das immer noch nicht in Worte fassen!", ist sich Cheyenne der Bedeutung ihrer großen Chance bewusst. Doch auch viele Sorgen beschäftigen sie: Wird die Modelinie beim Publikum ankommen und werden sich die Stücke gut verkaufen? Wird sie auch in Zukunft bereit sein, sich vollkommen in den Dienst ihrer Marke zu stellen, um als Fashion-Unternehmerin erfolgreich zu sein? Eine gute Präsentation ist dafür ein wichtiger erster Schritt: Als gelerntes Model lässt es sich Cheyenne daher nicht nehmen, ihre Mode für die Kampagne der kommenden Saison selbst zu shooten und gekonnt in Szene zu setzen. Die Verantwortlichen sind begeistert - Cheyenne scheint nichts verlernt zu haben! Nach dem anstrengenden Shooting-Tag werden endlich die ersten Fotos begutachtet und Cheyenne lässt ihren Emotionen freien Lauf... .- Fotos über das SkyFotoweb- Die Folgen-Screener sind ab sofort im Sky Media Village zu sehen- Trailer auf YouTube hierB28 Produktion produziert die achtteilige non-fiktionale Sky Original Serie im Auftrag von Sky Deutschland. Produzent ist Manuel Menges, Creative Director Bernd Schumacher, Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.Ausstrahlungstermine:Die vierte Staffel "Diese Ochsenknechts" mit acht Episoden exklusiv bei Sky und auf dem Streaming-Service WOW sowie parallel immer dienstags ab 20.15 Uhr bei Sky One.