Berlin (ots) -Auch für erfolgreiche Verkäufer bietet der Door-to-Door-Vertrieb in der Regel noch reichlich Luft nach oben - ein professionelles Training kann dabei helfen, die Umsatzpotenziale voll auszuschöpfen. Als Gründer und Geschäftsführer der SHRS Consulting GmbH bieten Sabrina Nennemann und Fabian Durek ein Coaching an, das Door-to-Door-Verkäufern dabei hilft, ihre Umsätze massiv zu steigern. Warum jeder von einem hochwertigen Coaching profitiert und weshalb es am Ende sogar teurer ist, ohne die Unterstützung eines Coaches zu arbeiten, verraten die Experten in diesem Artikel.Vor allem mit Blick auf das Einkommen bietet eine Tätigkeit im Vertrieb ungeahnte Möglichkeiten. Doch ein Selbstläufer ist ein Job in der Branche deshalb nicht. Während die einen attraktive Gehälter erzielen, bewegen sich andere am Minimum ihrer Möglichkeiten. Vor allem im Direktvertrieb sind neben den richtigen Gesprächs- und Verkaufstechniken auch weitere Faktoren, wie Seriosität und ein sympathisches Auftreten, entscheidend für den Erfolg. Auch, wer bereits Abschlussquoten auf einem hohen Niveau erzielt, kann seine Leistung durch weitere Fähigkeiten und wertvolles Wissen noch erheblich steigern. "Viele Door-to-Door-Vertriebler machen den Fehler, das große Potential zu unterschätzen, das in einem hochwertigen Coaching steckt", verrät Sabrina Nennemann, Geschäftsführerin der SHRS Consulting GmbH."Unabhängig davon, wie erfolgreich ein Verkäufer bereits ist, kann er mit einem guten Training immer mehr Geld verdienen als ohne", ergänzt Fabian Durek, der ebenfalls Geschäftsführer der SHRS Consulting GmbH ist. Nach jahrelanger Erfahrung im Door-to-Door-Business und beeindruckenden persönlichen Erfolgen haben Sabrina Nennemann und Fabian Durek die SHRS Consulting GmbH gegründet, um ihre wertvolle Expertise mit anderen zu teilen. In hochwertigen und effizienten Coachings vermitteln sie den Teilnehmern nicht nur, mit welchen Strategien sie das Vertrauen ihrer Kunden gewinnen und Einwände ausräumen, sondern auch, wie sie das richtige Mindset entwickeln, um ungeahnte Erfolge an der Haustür zu erzielen. Die Resultate, die die SHRS Consulting GmbH dabei produziert, liegen weit über dem Branchendurchschnitt.Ohne Coach kann niemand so erfolgreich sein wie mit einem starken TrainerIn ihren vielen Jahren Berufserfahrung mit der SHRS Consulting GmbH konnten Sabrina Nennemann und Fabian Durek eines immer wieder beobachten: Unabhängig von ihrem aktuellen Level profitieren alle Door-to-Door-Verkäufer von einem hochwertigen Coaching. "Wir erleben es regelmäßig, dass Vertriebler glauben, sie könnten sich alle Fähigkeiten selbst aneignen und brauchen keinen Coach", berichtet Sabrina Nennemann. "Doch selbst, wenn jemand schon auf einem guten Level ist, wird er auf eigene Faust niemals auch nur annähernd so gut werden können wie mit der Unterstützung eines starken Coaches." Schließlich arbeiten auch Fußballvereine und Profisportler grundsätzlich mit einem Trainer - mit seinem Erfahrungsschatz, einer höheren Perspektive und umfassendem Wissen kann dieser häufig nicht nur die Ergebnisse deutlich verbessern, sondern das Maximum aus den Sportlern herausholen."Oft hören wir auch, dass jemand kein Geld für ein Coaching hat", ergänzt Fabian Durek. "Das zeigt uns auf der einen Seite, dass sein Business nicht erfolgreich läuft und auf der anderen Seite, dass das Prinzip des Coachings nicht verstanden wurde." Denn das Training SHRS Consulting GmbH verfolgt das übergeordnete Ziel, die Teilnehmer nachhaltig in eine bessere finanzielle Situation zu bringen. Wer den Wert hinter dem Coaching verstanden hat, weiß, dass es in der Praxis keine Ausgaben, sondern Einnahmen bedeutet: Durch die höhere Erfolgsquote und die Vielzahl der zusätzlich abgeschlossenen Verträge haben die Door-to-Door-Verkäufer ihre Investition in das Training in wenigen Wochen wieder raus - und profitieren ab diesem Zeitpunkt von dem entwickelten Skillset, das sie ein Leben lang zu einem besseren Verkäufer macht. "Selbst wenn unser Training nur einen zusätzlichen Vertragsabschluss am Tag bewirkt, hat es sich nach nur zwei Wochen schon amortisiert", erläutern die Geschäftsführer der SHRS Consulting GmbH.SHRS Consulting GmbH: Mit beeindruckender Expertise zu großen ErfolgenAls absolute Experten der Branche haben Sabrina Nennemann und Fabian Durek Einblicke in jedes Haustürgeschäft Deutschlands erhalten. Neben der Ausbildung von über 1.000 Verkäufern haben sie mit der SHRS Consulting GmbH auch weit über 70 Unternehmen aufgebaut. Dabei konnten sich die Coaches, die selbst beeindruckende Erfolge im Door-to-Door-Business erzielten, ein tiefes Branchenwissen und einen vielseitigen Erfahrungsschatz aneignen. "Durch den Aufbau einer Firma und die Leitung einiger Verkäufer kann niemals ein so großes Schwarmwissen über die Branche zustande kommen, wie wir es über die Jahre aufgebaut haben", betont Sabrina Nennemann.Mit unvergleichlicher Expertise, professionellen sowie markterprobten Strategien und einem qualitativen Coaching gelingt es Sabrina Nennemann und Fabian Durek zuverlässig, die Abschlussquoten von Door-to-Door-Verkäufern massiv zu steigern. "Ein Coaching zahlt sich immer aus", fasst das Experten-Duo der SHRS Consulting GmbH zusammen. "Im Endeffekt kostet es einen Door-to-Door-Verkäufer mehr Geld, kein Training in Anspruch zu nehmen als einen Coach zu haben, der den Weg klar vorgibt und zeigt, wie 90 Prozent der Fehler vermieden werden können, um Ziele schneller zu erreichen."Sie sind Door-to-Door-Vertriebler und wollen Ihre Abschlussquoten oder die Ihres Teams auf ein neues Level heben? Dann melden Sie sich jetzt bei Sabrina Nennemann und Fabian Durek von der SHRS Consulting GmbH und vereinbaren Sie ein Erstgespräch (https://shrs.de/)!Pressekontakt:SHRS Consulting GmbHSabrina Nennemann und Fabian DurekE-Mail: Kontakt@shrs.deWebseite: https://shrs.dePressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: SHRS Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162264/6010662