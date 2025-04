Vierte Ernennung eines Geschäftsführers 2025 zur Förderung des Wachstums

Skalierung, um die steigende Nachfrage von Biotechs zu decken und Patienten in ganz Europa mit Orphan-Arzneimitteln zu versorgen

Umsatz im ersten Quartal 2025 verdreifacht, was Avanzanites einzigartiges Modell für den Markteintritt in Europa bestätigt

Avanzanite Bioscience B.V. gibt stolz die Ernennung von Sotiris Botozis zum Geschäftsführer Südeuropa bekannt. Als vierte Einstellung in der Geschäftsführung 2025 stärkt dieser Schritt die "Champions League" von Avanzanite weiter und unterstreicht das Engagement des Unternehmens, ein Weltklasse-Team zusammenzustellen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250409349234/de/

Sotiris Botozis, General Manager Southern Europe

In den letzten drei Jahren hat Botozis Griechenland zum zweitgrößten Markt von Avanzanite gemacht. In seiner neuen Vollzeitstelle als Geschäftsführer für Südeuropa wird er die Geschäftstätigkeit in mehreren Märkten beaufsichtigen, darunter Griechenland, Portugal, Österreich, die Schweiz, Liechtenstein, Bulgarien, Kroatien, Slowenien, Zypern und Malta. Er wird auch den strategischen Markteintritt des Unternehmens in Spanien leiten.

"Sotiris war eine treibende Kraft hinter unserem Erfolg in Griechenland, und diese Beförderung spiegelt sowohl seine herausragende Führungsqualitäten als auch die breitere Expansion von Avanzanite in ganz Europa wider", sagte Adam Plich, Gründer und CEO von Avanzanite. "Sein Fachwissen und sein unerschütterliches Engagement dafür, dass kein Patient zurückgelassen wird, machen ihn zur idealen Person, um unser kontinuierliches Wachstum in diesen wichtigen Märkten voranzutreiben. Wir stehen erst am Anfang dieser aufregenden Reise."

Vor seinem Eintritt bei Avanzanite hat Botozis eine beeindruckende Karriere in der Biowissenschaftsbranche aufgebaut, insbesondere bei Astellas und Amgen, wo er über 10 Spezial- und Orphan-Arzneimittel auf den Markt brachte und Teams leitete, die einen Jahresumsatz von mehr als 120 Millionen Euro erwirtschafteten. Der ausgebildete Apotheker ist auch der Gründer von Anelixis Pharmaceuticals in Griechenland, was seinen Unternehmergeist und seine strategische Vision weiter unterstreicht.

"Es ist mir eine Ehre, diese erweiterte Rolle in einer so entscheidenden Phase der Entwicklung von Avanzanite zu übernehmen", sagte Sotiris Botozis. "Wir stehen an der Spitze einer Revolution in der Behandlung seltener Krankheiten. Ich freue mich darauf, auf unserem Erfolg aufzubauen und lebensverändernde Orphan-Arzneimittel an Patienten in elf Ländern der Region zu liefern."

Botozis wird von Avanzanites neu eingerichtetem Unternehmensstandort in Zug, Schweiz, aus tätig sein. Zusätzlich zu seiner neuen Rolle wird er als Standortleiter fungieren und seine Führungsrolle weiter stärken, während das Unternehmen seine Präsenz in wichtigen europäischen Märkten ausbaut.

Diese Ernennung ist ein entscheidender Bestandteil der neu strukturierten Organisation von Avanzanite, die speziell darauf ausgelegt ist, den Betrieb zu skalieren und die schnell wachsende Nachfrage aufstrebender Biotech-Unternehmen nach effektiven Vermarktungs- und Vertriebspartnerschaften für Orphan-Arzneimittel auf den verschiedenen Märkten Europas zu decken. Durch diese Umstrukturierung ist Avanzanite in der Lage, das volle Potenzial dieser Medikamente auszuschöpfen und ihre Reichweite auf Europa auszudehnen.

Avanzanite setzt seine starke finanzielle Leistung fort und konnte seine Einnahmen im ersten Quartal 2025 im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2024 mehr als verdreifachen. Dieser Umsatzanstieg markiert einen wichtigen Meilenstein in der schnellen Expansion des Unternehmens und unterstreicht die erfolgreiche Umsetzung seiner innovativen Markteinführungsstrategie. Während Avanzanite sein Portfolio erweitert und seinen einzigartigen Ansatz für den Markteintritt verfeinert, verzeichnet das Unternehmen bereits Erfolge in 14 Ländern und erwirtschaftet in acht Ländern Einnahmen. Bis Ende 2025 plant Avanzanite, in alle 32 europäischen Länder zu expandieren und seine Position als Marktführer im Bereich der Orphan-Arzneimittel weiter zu festigen.

Über Avanzanite Bioscience

Avanzanite Bioscience definiert die Vermarktung von Arzneimitteln für seltene Leiden in Europa neu. Wir setzen uns dafür ein, dass jeder Patient, der mit einer seltenen Krankheit kämpft, in jedem Winkel Europas Zugang zu der Behandlung hat, die er verdient, unabhängig von der Herausforderung, und sind der festen Überzeugung, dass kein Patient jemals zurückgelassen werden sollte. Durch die Zusammenarbeit mit aufstrebenden Biotech-Unternehmen ermöglichen und beschleunigen wir die Vermarktung und den Vertrieb ihrer Arzneimittel für seltene Leiden auf allen europäischen Märkten. Mit unserer umfassenden Expertise im Bereich Marktzugang entschlüsseln und navigieren wir wie Schachmeister durch die Komplexität der europäischen Vermarktung und setzen präzise Schritte, um das Potenzial der Medikamente unserer Partner zu erschließen und ihren Erfolg voranzutreiben.

Unser Unternehmen wurde 2022 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Amsterdam, Niederlande. Wir sehen grenzenloses Potenzial in der Welt. Stellen Sie sich vor, diese Energie würde freigesetzt wie sich dadurch Leben verändern, Herausforderungen gemeistert und die Zukunft für diejenigen neu gestaltet werden könnte, die es am dringendsten benötigen. Unsere Reise beginnt mit der Freisetzung dieses Potenzials im Bereich seltener Krankheiten in Europa.

Weitere Informationen finden Sie unter www.avanzanite.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250409349234/de/

Contacts:

Avanzanite Bioscience B.V.

Telefon: +31 20 301 21 13

E-Mail: media@avanzanite.com