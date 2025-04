Stuttgart (ots) -Angesichts kontinuierlich steigender Energiekosten suchen immer mehr Hausbesitzer nach nachhaltigen und kosteneffizienten Heizsystemen. Besonders Wärmepumpen erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Wie rentabel und effizient sie wirklich sind und warum sich dabei die Kombination mit einer Photovoltaikanlage lohnt, erfahren Sie hier.Deutsche Hausbesitzer stehen aufgrund des volatilen Energiemarkts zunehmend unter Druck, ihre Heizsysteme zu modernisieren und auf umweltfreundlichere Technologien umzusteigen. Dabei wird häufig die Wärmepumpe als Lösung ins Spiel gebracht. Dennoch zögern viele Verbraucher, in eine Wärmepumpe zu investieren: Aufgrund der hohen Anschaffungskosten befürchten sie, dass sich die Investition erst nach vielen Jahren auszahlt. Häufig hört man auch, dass Wärmepumpen teuer im Betrieb sind - und sich daher über den gesamten Lebenszyklus hinweg nicht wirklich rentieren. "Tatsächlich lohnen sich Wärmepumpen mehr, als viele Menschen glauben - besonders, wenn sie mit einer Photovoltaikanlage kombiniert werden", erklärt Gerard Klett von der Thermoplus Wärmepumpe Technology GmbH. "Dadurch können Haushalte auf lange Sicht von stabilen Heizkosten profitieren, da vor allem die Gestehungskosten einer PV-Anlage über 20 bis 25 Jahre relativ konstant bleiben.""Neben den finanziellen Aspekten bieten Wärmepumpen den Vorteil, dass sie umweltfreundlich und zukunftssicher sind", fährt der Experte fort. "In Kombination mit einer Photovoltaikanlage ermöglichen sie es Hausbesitzern zudem, sich unabhängiger von Energieversorgern zu machen." Die Thermoplus Wärmepumpe Technology GmbH hat es sich mit ihrem Angebot zur Aufgabe gemacht, zur Lösung der Heizungsproblematik beizutragen. Durch ihre besonders kundennahe und spezialisierte Beratung konnten die Experten ihre innovative Technologie bereits in vielen Haushalten erfolgreich installieren. Dabei setzt das Unternehmen auf bewährte Markenkomponenten von deutschen und europäischen Herstellern, um eine Fertigung und Installation nach höchsten Qualitätsstandards zu gewährleisten. Mithilfe von in Deutschland entwickelten und produzierten Fertigmodulen minimiert die Thermoplus Wärmepumpe Technology GmbH den Aufwand vor Ort. Gleichzeitig kann auf diese Art und Weise eine zügige Installation mit geringsten Fehlerraten sichergestellt werden - natürlich immer individuell passend für das jeweilige Gebäude.Neubau oder Altbau: Wärmepumpen als Lösung für jedes Zuhause"Widersprüchliche Aussagen und politische Entscheidungen haben in den letzten Jahren zu einer steigenden Verunsicherung beim Thema Wärmepumpen geführt", berichtet Gerard Klett. "In der Folge fragen sich immer mehr Hausbesitzer, ob sich der Umstieg auf eine Wärmepumpe überhaupt lohnt." Das gilt vor allem für Besitzer von Bestandsgebäuden, bei denen oft nicht klar ist, wie sich eine Wärmepumpe sinnvoll integrieren lässt. Aus diesem Grund hat es sich die Thermoplus Wärmepumpe Technology GmbH zur Aufgabe gemacht, ihre Kunden umfassend über alle Aspekte aufzuklären. In jedem Fall wird individuell geprüft, ob sich die Anschaffung einer Wärmepumpe lohnt. In den meisten Fällen sind Wärmepumpen eine zuverlässige und umweltfreundliche Lösung - und das sowohl für Neubauten als auch für Bestandsgebäude. Dies zeigt sich auch am folgenden Beispiel: Bei einem Gasverbrauch von 27.500 kWh/Jahr und einem Gaspreis von 0,12 €/kWh entstehen jährliche Gaskosten von 3.300 Euro. Eine Wärmepumpe, die 80 Prozent der benötigten Wärmemenge liefert, benötigt dafür 22.000 kWh Strom/Jahr. Bei einer Jahresarbeitszahl (JAZ) von 3,5 und einem Strompreis von 0,3 €/kWh würden jährliche Stromkosten von 1.886 Euro anfallen. Dies ergibt eine Ersparnis von 1.414 €/Jahr, was rund 43 Prozent der ursprünglichen Gaskosten entspricht.Gerade im Neubau profitieren Wärmepumpen von modernen Gebäudestandards wie guter Dämmung und reduzierter Heizlast. Doch auch in Altbauten bieten sie eine echte Chance, die Heizkosten zu senken. Allerdings ist es wichtig, die Technik richtig anzupassen, um sicherzustellen, dass das System effizient arbeitet. In vielen Fällen müssen Heizkörper neu dimensioniert oder zusätzliche Maßnahmen getroffen werden, um die Heizleistung zu maximieren. Dennoch lohnt sich die Investition auch hier in den meisten Fällen - vor allem dann, wenn die Wärmepumpe mit einer Photovoltaikanlage kombiniert wird. Schließlich lässt sich dann auch der Eigenverbrauch des Stroms maximieren und die Betriebskosten noch weiter senken. So lassen sich im Schnitt rund 50 Prozent der Stromkosten und im Neubau sogar rund 80 Prozent der Stromkosten durch die PV-Anlage abdecken. Durch die Kombination können die Vorteile beider Lösungen optimal genutzt werden. Grundvoraussetzung ist eine individuelle Beratung, in deren Rahmen passgenaue Lösungen angeboten werden.Wärmepumpe und Photovoltaik: Eine unschlagbare Kombination für effizientes HeizenDie Kombination von Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen ist eine der effizientesten Heizungslösungen, die aktuell mit dem Stand der Technik realisiert werden kann, um Heizkosten spürbar zu senken und den Energieverbrauch zu optimieren. Durch die Nutzung von Solarstrom zur Heizungsunterstützung können sich Hausbesitzer nicht nur ein Stück Unabhängigkeit vom Energiemarkt sichern, sondern auch den Wert ihrer Immobilie steigern. Zudem können durch die Nutzung von selbst erzeugtem Strom aus Photovoltaik die Betriebskosten der Wärmepumpe signifikant gesenkt werden. Gleichzeitig wird die Energieeffizienz des Heizsystems insgesamt verbessert. Besonders vorteilhaft ist, dass der Anteil erneuerbarer Energien im Haushalt steigt und die laufenden Kosten auf ein Minimum sinken. Wer diese Lösung in seinem Gebäude installieren möchte, sollte am besten einen erfahrenen Fachmann hinzuziehen, um die Logistik und den Platzbedarf genau zu planen.Die Erfahrung der Thermoplus Wärmepumpe Technology GmbH zeigt, dass eine Kombination aus Wärmepumpe und Photovoltaik sowohl in Neubauten als auch in Bestandsgebäuden hervorragend funktioniert. Mit seinem erfahrenen Team kann das Unternehmen nicht nur eine individuelle Beratung, sondern auch maßgeschneiderte Lösungen bieten. Zudem unterstützt es seine Kunden bei der Beantragung von Förderungen und Finanzierungen. Schließlich können Wärmepumpen in fast jedem Fall durch staatliche Förderungen unterstützt werden. "Auch in Zukunft möchten wir unsere Kunden auf dem Weg zu einer kosteneffizienten und umweltfreundlichen Heizlösung begleiten", resümiert Gerard Klett. "Unser Ziel ist es, einen Beitrag zu einer bezahlbaren umweltfreundlichen Transformation der Energieversorgung zu leisten - durch eine fundierte Beratung, einen zuverlässigen Service und unsere leistungsstarken Wärmepumpen."Sie wollen nicht nur Ihre Stromversorgung durch modernste Technologien selbst in die Hand nehmen, sondern auch Ihre Heizkosten reduzieren? Das Serviceteam von Thermoplus bietet eine unverbindliche Beratung für alle, die nicht nur ihre Stromversorgung in die eigene Hand nehmen wollen, sondern durch die Kombination von PV und Wärmepumpe auch langfristig von niedrigen Heizkosten profitieren wollen. 